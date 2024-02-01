Выдают безвкусицу: 5 украшений, которые делают образы старомодными

Если хотите, чтобы каждый ваш образ был утонченным, учитывайте каждую деталь. Не только крой, цвет и стиль одежды, но и то, какими аксессуарами дополняете ее. Решили "скреативить" и надеть серьги из перьев, серебряно-золотые кольца, пеструю брошь или колье-галстук? Советуем отказаться от них. Поищите более актуальные варианты.

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Какие еще аксессуары портят аутфиты? Чем их заменить в 2024-м году? Обо всем этом – в материале OBOZ.UA.

1. Многоярусное ожерелье

Не стоит покупать изделия с массивными камнями в несколько ярусов, которые выглядят устарело и громоздко, а также визуально прибавляют возраст. Какую альтернативу выбрать? Украшения в один ряд и с небольшими камнями (из янтаря, жемчуга и т.п.), которые грамотно подчеркнут ключицы и шею.

2. Сет из колец

Вы точно слышали о том, что сейчас ценится минимализм. Итак, много колец в одном образе явно не вписываются в его тенденции. Это – перебор. Делайте ставку на изделия в лаконичном дизайне или с небольшими драгоценными камнями, и надевайте не более двух украшений (одно кольцо на одной руке, одно – на другой).

3. Изделия с ненатуральными камнями

Подделки всегда "удешевляют" образы. Если нет возможности или желания покупать украшения с драгоценными камнями, то замените их на серебряные или золотые без камня или с небольшим, но настоящим (например, с агатом, фианитом или гранатом).

4. Длинные массивные серьги

Крупные серьги смотрятся стильно и эффектно, если они не длинные. Как насчет моделей в виде колец, с драгоценными камнями, серебряных "мятых", деревянных, керамических или расписанных акрилом? Любые из них прекрасно стилизуют как casual, так и нормкор или Old Money образы.

5. Чокеры

За последние несколько лет модницы дополняли свои аутфиты чокерами настолько часто, что этот прием перестал быть "фишкой" и покинул тренды. И это неплохая новость. Ведь такой аксессуар подходил только девушкам с длинной шеей, а со средней – укорачивал. Что же выбрать вместо него? Интересно будет выглядеть образ с герданом, минималистичным ожерельем или с шелковым платком.

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