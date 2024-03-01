Вы влюбитесь в них: 5 трендовых женских курток на весну-2024

Кажется, не только модницы, но и кутюрье устали от слишком эпатажной одежды. Речь идет об изделиях в кислотных красках, со рваными элементами, пестрым принтом или излишком декора. Достаточно взглянуть на новые коллекции именитых брендов, чтобы убедиться в том, что теперь они предпочитают лаконичный дизайн.

Предлагаем узнать, на какие модели весенних курток следует делать ставку в 2024 году. О самых актуальных из них – в материале OBOZ.UA.

1. Из денима

Какие фасоны джинсовых курток вышли из моды? Со стразами, приталенного кроя, укороченные и с насыщенным принтом. К счастью, альтернатив хватает. Это – монохромные oversize-модели, в технике пэчворк, пиджаки из денима и гибриды курток с бомберами. Еще из важного: откажитесь от изделий с кнопками в пользу тех, что с пуговицами или на молнии.

2. Кожаные

Пора заменить косуху на более расслабленные модели. В 2024 году пригодятся байкерские куртки, с меховым воротником необычного цвета, свободного кроя или с состаренным эффектом. Завершите свой образ казаками из экокожи, челси или грубыми ботинками. Не прогадаете!

3. Авиаторы

Здесь речь идет об уютных кожаных куртках с меховой подкладкой и широким воротником. Как вы уже поняли, этот вариант будет выручать в начале весны (в прохладные дни), а позже – осенью. Куртки-авиаторы отлично впишутся как в образы с платьями, так и с брюками или джинсами.

4. Из твида

Твидовые куртки и пиджаки – фавориты француженок. И они вполне могут покорить ваше сердце. Почему? Потому что эти изделия имеют интересную фактуру и расслабленный крой. Итак, прекрасно срифмуются как с классическими вещами, так и с casual. А еще – базовые образы с ними всегда будут выглядеть эффектно.

5. Бомбер

"На десерт" оставили бомберы. Они уже много лет не теряют актуальности. Потому что комфортные, имеют кучу вариаций (из кожи, денима, нейлона и так далее) и дизайнов (с нашивками, минималистичными принтами, с бахромой и т.п.). Если хотите, чтобы это изделие было легким в стилизации, остановитесь на нейтральном варианте: монохромный бомбер в классической палитре и без украшений.

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