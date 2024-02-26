Дарят ощущение легкости: 5 самых модных фасонов платьев на весну и лето 2024

В начале весны вам пригодятся теплые платья, которые "перекочевали" из зимнего гардероба. Например, твидовые, трикотажные, платья-свитеры или пиджаки. Далее стоит запастись изделиями, которые можно носить не только в легкую прохладу, но и в жару. Речь идет о льняных, хлопчатобумажных, вискозных или в технике кроше.

А на какие фасоны платьев стилисты советуют делать ставку в 2024 году? Читайте в материале OBOZ.UA.

1. Приталенного кроя

После коронавирусной пандемии длительное время сохранялась тенденция на прямой крой или оверсайз. Теперь (правда, маленькими шагами) возвращаются в тренды более элегантные и классические наряды. Это – платья на запах, с корсетом, силуэтные или с ремнем. Выберите вариант, который больше по душе.

2. С флористическим принтом

Освежите свой образ платьем с цветами. Однако обязательно обращайте внимание на размеры бутонов: они должны грамотно дополнять ваши формы. Так, если хотите визуально уменьшить объемы, то выбирайте изделие с мелкими рисунками, и наоборот.

3. Платье-рубашка

Интересно выглядят наряды-рубашки асимметричного кроя, с плиссе, с накладным воротничком или длины макси свободного кроя. Особенно последний вариант практичный: его можно носить как с нежными туфлями-лодочками, так с грубыми дерби или монохромными кроссовками на массивной подошве.

4. Шелковое платье

Пополните свой гардероб шелковым изделием с благородным блеском. Это может быть как платье в бельевом стиле (комбинация), так и с длинными рукавами миди/макси. Оно выручит вас при составлении образов на свидания, для походов в рестораны или к друзьям на праздник.

5. С вырезами и разрезами

Это – вариант для смелых девушек. Делайте ставку на платья с вырезами на спине, в зоне талии или ключиц. Любую из них можно стилизовать объемным пиджаком, элегантными босоножками, мюлями или грубыми сапогами-трубами.

Ранее OBOZ.UA писал о пяти моделях верхней одежды на весну 2024, которые отлично дополнят как casual, так и романтический или деловой стиль.

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