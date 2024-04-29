Вы влюбитесь в них: 5 трендовых юбок 2024, которые подходят всем женщинам

Самое приятное в покупке юбки – ее не нужно подбирать под свой цветотип. Она находится далеко от лица и не оказывает существенного влияния на общее восприятие внешности. Итак, смело выбирайте модели в любых актуальных красках. А на какие фасоны следует обратить внимание в 2024 году?

Мы в материале OBOZ.UA подготовили подборку стильных вариантов, которые впишутся в любой гардероб. С ними каждая будет чувствовать себя стильно и уверенно.

1. Клеш

Этот фасон сочетает в себе изящество и комфорт, а также деликатно "корректирует" параметры фигуры. Делайте ставку на однотонные юбки длины миди и макси, так как их легко стилизовать. Фактура может быть разной: от классической хлопчатобумажной или льняной ткани до нестандартной кроше, кожаной, твидовой и т.п. А каких моделей лучше избегать? С гипюром/кружевом, многослойные и плиссе: они уже давно покинули тренды.

2. С разрезом

Эта деталь имеет небольшую хитрость: она создает в аутфите дополнительную вертикаль, благодаря которой ноги визуально кажутся длиннее. На свидание или прогулку наденьте юбку из легкой ткани и высоким разрезом, а для офиса выберите более скромный вариант – из плотной ткани и с небольшим разрезом. Такая модель будет гармонично выглядеть как с грубыми ботинками, так и с аккуратными лодочками и слингбэками.

3. Юбка-карандаш

Она удачно вписывается как в деловой стиль, так и в повседневные и вечерние луки. Благодаря узкому крою юбка-карандаш делает походку более женственной. Если же хотите "вытянуть" силуэт, носите изделия с боковым разрезом, с завышенной талией, асимметричные или с вертикальным принтом.

4. Кожаная миди/макси

Юбка из кожи всегда смотрится эффектно. Срифмуйте ее с базовой блузой или рубашкой – и ваш образ станет элегантным. Если же наденете ее с шелковой майкой, кожаным топом или корсетом – создадите лук с ноткой игривости. Не бойтесь экспериментировать! Так вы раскроете весь потенциал кожаной юбки.

5. Джинсовая

Как создать простой и одновременно интересный образ? Обратите внимание на юбку с длиной ниже колен и подчеркните талию кожаным ремнем. Скомбинируйте ее с белой фантазийной блузой, льняной рубашкой или с футболкой оверсайз. Затем обуйте белые кеды, мюли или лоферы и крупные аксессуары. Готово!

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