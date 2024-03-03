Не прогадаете: 5 моделей обуви, которые прекрасно сочетаются с брюками

Пожалуй, не существует ни одного гардероба, где бы ни было штанов. Они некапризны в стилизации и выручают при составлении образов. Бренды предлагают девушкам широкий ряд фасонов, так что каждая может выбрать тот, что больше всего по вкусу: джинсы современного кроя, строгая классика, свободные палаццо и так далее.

Чтобы создать с брюками действительно трендовый лук, нужно подобрать удачную модель обуви. О беспроигрышных вариантах читайте в материале OBOZ.UA.

1. Ботильоны

В 2024 году актуальны ботильоны с квадратным и острым носом. Цветовая гамма зависит от ваших предпочтений: может быть как в классической палитре, так и в яркой (розовые, фиолетовые, зеленые, красные и т.п.) или с анималистическим принтом (с имитацией змеиной кожи, пятнами леопарда или коровы).

2. Лоферы

Если ботильоны – демисезонный вариант, то лоферы пригодятся, когда на улице потеплеет (и когда рано доставать из шкафа мюли или босоножки!). Стилисты предлагают делать ставку на классические туфли в стиле Gucci и грубые модели в духе Prada. Еще из важного: отдавайте предпочтение лаконичной обуви с минимальным количеством декора. Иначе каждый раз при составлении образов будет возникать дилемма.

3. Челси

Эта обувь будет идеально подходить к образам со штанами 7/8, палаццо, прямыми или oversize-джинсами. Голенища челси обязательно должны "прятаться" за тканью. Поэтому их не желательно рифмовать со старомодными skinny или спортивными лосинами. Если хотите внести в лук нотку дерзости, носите вместо челси грубую обувь на шнуровке.

4. Кеды

Удачной инвестицией в ваш гардероб станут белые кеды без украшений в виде принтов, вышивки, стразов или других декоративных элементов. Их можно носить как с джинсами и футболкой/блузой, так и со строгими классическими брюками и рубашкой.

5. Туфли-лодочки

Остроносые модели туфлей в любом оттенке (или даже с принтом) будут прекрасно подходить к монохромным брюкам прямого или свободного кроя (делайте ставку на интересные фактуры: твид, лен, хлопок или экокожа). Они не только сделают образ элегантным, но и визуально "удлинят" ноги.

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