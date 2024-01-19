Вы влюбитесь в них: 5 моделей юбок, которые будут в моде в 2024 году

Есть ли в вашем гардеробе юбки на резинке, с кружевом, баской, воланами или, например, с накладными карманами? Они отлично подойдут для ношения... дома. А для прогулок, на работу или свидание стоит присмотреться к более актуальным моделям.

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Узнайте в материале OBOZ.UA, какие юбки возглавят тренды в 2024-м году. В этот список попали разные стили: элегантный, дерзкий и деловой. Итак, вы сможете собрать образ для любого события или мероприятия.

1. Мини-юбки

Как бы странно это ни звучало, теперь модницы носят их не только в теплое время года, но и зимой. Вот только дополнительно согреваются колготками, в составе которых есть шерсть, высокими утепленными сапогами и удлиненной верхней одеждой. Если хотите, чтобы ваша мини-юбка была "не такой, как все", выберите фасон с декоративными узлами или оборкой.

2. Юбки годе

Этот фасон – сочетание прямой и юбки-клеш: на бедрах изделие сидит строго по фигуре, а у основания расширяется книзу. Годе была популярной в 60-е, и сейчас снова покоряет сердца модных инфлюенсеров. Все благодаря тому, что она красиво очерчивает фигуру и придает ей гармоничные пропорции.

3. Миди и макси с бахромой

Вам может показаться, что юбки с крупной или мелкой бахромой пригодятся только для вечеринок или свиданий. А вот и нет! Их можно стилизовать белой или черной рубашкой/водолазкой, пиджаком, украшениями и туфлями-лодочками – и смело отправиться на работу или официальную встречу. Правда, это касается монохромных моделей без пайеток, ярких красок и принтов.

4. Вязаные юбки

В летний период или весной это могут быть изделия в технике кроше (поверьте, в них не будет жарко). А вот осенью и зимой обратите внимание на юбки из шерсти мериноса, хлопка, ангоры или мохера. Все они в 2024-м будут актуальными. Длину выбирайте по своему усмотрению.

5. Из кожи или замши

Здесь есть из чего выбрать: от мини в стиле 60-х до плиссе, моделей со шнуровкой или бахромой, трапециевидных миди, юбок-баллонов и т.д. Чтобы вещь была вариативной, делайте ставку на монохромные юбки с минимумом фурнитуры и лаконичным дизайном.

Ранее OBOZ.UA писал об уютных моделях платьев для разных типов фигуры. К примеру, приталенные миди больше всего подходят женщинам с типами фигуры "груша", "песочные часы" и "прямоугольник".

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