Must have зимы-2024: уютные модели платьев для разных типов фигуры

Зимой, как и в любое другое время, женщинам хочется выглядеть изящно. И лучше всего в этом помогут не брюки и джинсы, а кожаные платья из денима, на флисе или шерстяные силуэтные/прямого кроя. Главное – не забывайте при этом надевать теплые колготки.

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Подобрать наряд, учитывая тип фигуры, не каждой по силам. Итак, мы в материале OBOZ.UA подготовили советы, которые помогут в этом. Сделайте свои зимние аутфиты эффектными.

1. Теплое мини-платье

Это – идеальный выбор для женщин с типом фигуры "груша", "песочные часы" и "перевернутый треугольник". Шерстяное, хлопчатобумажное, джинсовое и твидовое мини подойдет для праздничных вечеринок или свиданий. Каким оно будет, приталенным/свободного кроя – решать вам.

Как стилизовать короткие платья? Удлиненной верхней одеждой (пальто, дубленкой или дафлкотом) и дерзкой обувью на шнуровке или элегантными сапогами на стойких каблуках.

2. Силуэтное миди

Приталенные миди-платья больше всего подходят женщинам с типами фигуры "груша", "песочные часы" и "прямоугольник". Хотя и для других типов являются оптимальными. С ними хорошо рифмуются высокие сапоги, телесные или в тон обуви колготки и удлиненная верхняя одежда (до середины бедер или ниже колен).

3. Вязаное макси

С таким фасоном не прогадает ни одна женщина, потому что вязаные макси походят всем. А вот при составлении образа можно сделать модный промах. Так, верхняя одежда должна быть той же длины, что и подол платья, или даже длиннее, но точно не короче. Из обуви подойдут высокие ботильоны, челси или ботфорты.

4. Платье-свитер

Уютное платье-свитер прямого кроя подходит женщинам с любыми формами. Оно не акцентирует внимание на отдельных участках тела, а это значит, что прекрасно маскирует "несовершенства". С короткими изделиями рекомендуем носить высокие сапоги или ботфорты, а с миди или макси – ботинки на шнуровке или утепленные челси. Верхняя одежда обязательно должна быть длиннее платья (чтобы вы точно не замерзли!).

5. Платье-пиджак

Этот фасон несколько капризный – подходит только женщинам с типом фигуры "груша", "прямоугольник" и "песочные часы". Для зимы выбирайте платье-пиджак, в составе которого есть шерсть. Срифмуйте его с высокими сапогами, ботфортами, казаками или утепленными челси. Если хочется подчеркнуть талию – добавьте ремень. Напоследок наденьте зимнее пальто Teddy, куртку с анималистическим принтом или экошубу.

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