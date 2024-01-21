Вы влюбитесь в них: 5 фасонов платьев, которые будут в моде в 2024 году

Собираетесь на свидание или на праздник? Наденьте твидовое платье, комбинацию со слоем фатина или, например, с вышитыми 3D-цветами. Торопитесь в офис? Дополните свой образ моделью в монохромную клетку, муслиновой макси или силуэтной миди. И это только маленькая часть трендов 2024-го года!

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На какие еще платья следует обратить внимание, если хотите ловить на себе захватывающие взгляды прохожих? Узнайте в материале OBOZ.UA.

1. С обнаженными плечами

Чтобы образ не был вульгарным, делайте ставку на платья с обнаженными плечами длины миди и макси. Наиболее изысканно выглядят модели в классической цветовой гамме, без декора и принтов. Если для вас это слишком скучно, стилизуйте лук массивными украшениями.

2. С бахромой

Декоративный элемент в виде бахромы делает платье самодостаточным. Поэтому советуем отказаться от пайеток, стразов или ярких красок в пользу монохромных изделий в спокойной палитре. Особенно интересно смотрятся модели черного, шоколадного или молочного цвета с воротником-стойкой или горловиной halter (застегивается на шее, оставляя спину, шею и плечи открытыми).

3. Кожаные

В 2024-м году кожа остается одним из самых популярных материалов для шитья платьев. Дело в том, что она износоустойчивая, имеет благородный блеск и практична в любое время года. Стилисты советуют отдавать предпочтение нарядам в стиле "ретро", а также моделям длины миди и макси прямого или силуэтного кроя.

4. С бантом

Это тот декоративный элемент, который может носить разный характер. Все зависит от его размещения. Если бантик пришит к воротнику (по центру или сбоку) – это придает образу легкости и нежности, а если в зоне талии, спины или на длинных рукавах – ваш аутфит станет несколько инфантильным (что тоже неплохо). Чтобы быть в тренде, приобретите готовую вещь с бантиком, или прикрепите его к любому платью, вдохновившись идеями дизайнеров.

5. Polka dot

Платья в мелкий горох (polka dot) еще в прошлом веке покорили сердца модниц во всем мире, и остаются актуальными до сих пор. В 2024-м году наиболее трендовые модели – А-силуэта с рукавами-буфами или жиго (начинается широким буфом на уровне плеча, и зауживается от линии локтя к запястью), а также силуэтного кроя с воротником-стойкой.

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