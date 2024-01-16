Забудьте о холоде: 5 стильных идей, чем заменить капроновые колготки зимой

Носить капроновые колготки зимой – не самое лучшее решение. Даже если вы приобрели модель 100 или 180 DEN (с небольшим добавлением шерстяных/хлопчатобумажных волокон или микрофибры) она не спасет от мороза и сильного ветра. Отложите ее до ранней весны.

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Чем заменить тонкие колготки, чтобы защитить ноги от перемерзания, и при этом выглядеть стильно? Читайте в материале OBOZ.UA.

1. Утепленные колготки

Оптимальные варианты для холодной погоды – модели из шерсти мериноса, на флисе или кашемировые. Они отлично согревают и красиво сочетаются с вязаными, кожаными или денимовыми платьями и юбками любого актуального кроя (советуем обратить внимание на тренд 2024-го года – стеганные юбки). Для элегантных и сдержанных образов выбирайте колготы черного цвета, а для креативных и расслабленных – монохромные красные, темно-зеленые, синие и т.д.

2. Термобелье

Это функциональное белье, которое эффективно отводит влагу от тела и сохраняет тепло. Его следует надевать под костюмы, джинсы и брюки. Делайте ставку на изделия, в составе которых большой процент шерсти мериноса: они значительно лучше греют, чем те, что на 100% синтетические, и более износостойкие.

3. Утепленные брюки

Это та вещь, которая зимой спасет от обморожения и подарит чувство комфорта. Дополните свои аутфиты брюками свободного кроя с добавлением шерсти (карго или классическими палаццо), прямыми штанами из твида, букле или на флисе.

4. Утепленные леггинсы

Отдавайте предпочтение кашемировым леггинсам, на экомеху или с шерстью в составе. Как их носить? Из очевидного – стилизуйте ими спортивные аутфиты. Из менее очевидного – используйте для утепления образов с макси-юбками, длинными платьями или брюками свободного кроя.

5. Кожаные брюки

Здесь важно то, что далеко не каждая модель будет выглядеть стильно. Советуем отказаться от лакированных, с пестрым принтом или облегающих брюк в пользу фасонов в лаконичном дизайне (прямого кроя, с матовой или с легким блеском кожи, монохромные или с минималистичным узором).

Ранее OBOZ.UA писал о пяти стильных идеях, как носить зимнюю обувь с юбками и платьями.

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