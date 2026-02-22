Вы делаете это каждый день: ошибки, которые портят кожу

Будем откровенны, кто из нас не ложился спать, не смыв макияж или не пропускал даже привычные этапы ухода за лицом? Что ж, никто не идеален. Но проблема в том, что такие крупные ошибки многие женщины дополняют ежедневными мелкими огрехами, сильно сказывающимися на состоянии кожи.

Видео дня

Эксперты говорят, что некоторые привычные действия могут наносить нашей внешности немалый вред. На что обратить внимание и от чего избавиться, изучало издание Interia Kobieta.

Недостаточное очищение лица

Основа любого ухода – это тщательное очищение, однако многие из нас относится к этому этапу легкомысленно. Быстрого протирания мицеллярной водой мало, чтобы удалить все загрязнения, кожное сало и остатки макияжа, накопившиеся за день. Между тем, если оставить их на коже, можно получить забитые поры, появление черных точек и воспалений. Более того, плохо очищенная кожа не способна полноценно впитывать активные компоненты из косметических средств, поэтому они действуют не так эффективно.

Хотите исправить ситуацию? Попробуйте двухэтапное очищение: сначала гидрофильное масло или молочко, чтобы растворить грязь, а затем – деликатный гель или пенка.

Нехватка должного увлажнения

Один из главных секретов безупречного вида – это глубокое увлажнение. Кожа, которой не хватает влаги, становится серой, тусклой и более склонной к появлению морщин. Мы часто путаем увлажнение с питанием и выбираем тяжелые, жирные кремы, хотя коже прежде всего нужны ингредиенты, удерживающие воду в эпидермисе, такие как гиалуроновая кислота. В регулярном увлажнении нуждаются и сухой, и жирный тип кожи. В случае с последним, обезвоживание может спровоцировать чрезмерное выделение себума, что только ухудшит состояние. Поэтому легкие увлажняющие формулы – это базовый уход для поддержания упругости вашего лица.

Отсутствие защиты от солнца

Ежедневное использование средств с SPF – это обязательный этап, о котором почему-то многие забывают, особенно в пасмурные дни. Между тем, ультрафиолетовое излучение является одним из главных факторов преждевременного старения кожи. Оно провоцирует появление морщин, пигментации и вызывает потерю эластичности. При этом лучи типа UVA, которые отвечают за фотостарение, проникают сквозь облака и оконное стекло. Вот почему санскрин нужно наносить даже в не солнечные дни.

Сильное трение во время умывания

Деликатность – ключевой признак правильного ухода. Слишком сильное трение кожи во время мытья или слишком энергичное вытирание полотенцем может привести к раздражениям, повреждению естественного защитного барьера и даже способствовать появлению морщин. Вместо того, чтобы тереть лицо, мягко вмассируйте очищающие средства, а после умывания промокните кожу мягким чистым полотенцем или бумажной салфеткой. Это чрезвычайно важно, особенно если у вас чувствительная кожа или есть склонность к куперозу.

Слишком частое отшелушивание

Хотя регулярное удаление ороговевших клеток является важным этапом ухода, в этом деле легко перегнуть палку. Слишком частые или агрессивные пилинги (особенно механические скрабы) могут повредить гидролипидный барьер кожи, что приведет к развитию сухости, раздражений и гиперчувствительности. Кожа без естественной защиты становится беспомощной перед вредным воздействием внешней среды. Поэтому, вместо ежедневной "шлифовки" лица, выберите энзимный или кислотный пилинг раз в неделю, подобрав его под потребности своей кожи. Помните, что в уходе больше не всегда означает лучше.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как быстро избавиться от отеков на лице с помощью японской техники ухода.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.