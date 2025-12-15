Вы даже не замечаете: 4 ошибки, которые портят ваши волосы ночью

Во время сна волосы подвергаются механическому трению, заломам и пересыханию, что утром проявляется ломкостью и спутанностью. Большинство проблем возникает не из-за косметики, а из-за ежедневных привычек, которые кажутся незначительными.

Подушка, способ сушки и фиксация волос перед сном могут постепенно ухудшать их качество. Устранение этих ошибок помогает сохранить гладкость, здоровый вид и длину волос, говорят эксперты.

Сон с мокрыми волосами

Многие моют голову вечером, но сон с влажными волосами – одна из самых вредных ночных привычек. В мокром состоянии кутикула волоса частично открыта, поэтому она значительно уязвимее к давлению и трению. Во время движений головы о подушку волосы легче ломаются, а утром становятся сухими и непослушными.

К тому же влага в сочетании с хлопковой наволочкой усиливает трение и пушистость. Оптимальный вариант – дать волосам полностью высохнуть естественным путем или досушить феном на низкой температуре перед сном.

Неправильный выбор подушки и наволочки

Материал, на котором вы спите, имеет гораздо большее влияние, чем кажется. Хлопковые наволочки, хоть и приятные на ощупь, создают значительное трение. Волосы цепляются за ткань, кутикула поднимается – и утром вы видите запутанные, тусклые пряди.

Шелк или сатин намного деликатнее: волосы по ним скользят, а не трутся. Это означает меньше узлов, меньше ломкости и значительно легче утреннее расчесывание. Инвестиция в качественную наволочку – простой шаг с долговременным эффектом.

Слишком туго собранные волосы на ночь

Желание собрать волосы в тугой хвост или пучок кажется логичным, но на самом деле это работает против вас. Постоянное натяжение делает волосы более склонными к ломкости, а место контакта с резинкой часто становится очагом повреждений.

Если вы все же собираете волосы перед сном, выбирайте мягкие, широкие резинки или шелковые ленты. Свободная коса или легкий пучок на макушке уменьшают трение и позволяют проснуться с гораздо более опрятным видом.

Неподходящие средства ухода перед сном

Тяжелые продукты с большим количеством силиконов или слишком агрессивные кондиционеры могут за ночь сделать волосы жесткими. В результате утром они путаются, а кончики становятся пересушенными.

Для ночного ухода стоит выбирать легкие, питательные, не липкие средства. Небольшое количество масла или сыворотки помогает закрыть кутикулу, уменьшить трение между прядями и предотвратить ломкость.

