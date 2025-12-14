Какая прическа будет хитом в 2026 году: эксперты назвали фаворита

Индустрия красоты традиционно формирует тренды на несколько сезонов вперед. Стилисты и бьюти-редакторы уже сейчас анализируют подиумы, образы знаменитостей и запросы клиентов в салонах. Именно эти сигналы позволяют спрогнозировать, какие стрижки станут массовыми в ближайшие годы.

В 2026 году акцент смещается в сторону коротких, структурных и в то же время небанальных форм. Одной из таких причесок эксперты единодушно называют tuft bob – боб с акцентом на затылке.

Tuft bob – главная стрижка 2026 года

Tuft bob – это современная короткая стрижка, которая сочетает четкость классического каре и легкую небрежность трендовых многослойных форм. Специалисты описывают ее как гибрид blunt bob и mullet bob, но в более сдержанном, элегантном исполнении.

Главная особенность – небольшой акцент на затылке, так называемый "tuft", который придает прическе характер и объем.

Кончики волос обычно слегка вывернуты наружу, что подчеркивает форму стрижки и делает ее графичной.

Почему стилисты делают ставку именно на эту прическу

Эксперты отмечают: в ближайшие годы популярными будут стрижки, не требующие сложной укладки. Tuft bob идеально соответствует этому запросу. Он хорошо держит форму, не требует постоянной коррекции и легко адаптируется к разным типам волос.

Еще одно преимущество – универсальность. Эта стрижка подходит как для офисного стиля, так и для повседневных или вечерних образов. Она будет уместна с минималистичной одеждой, но и не будет теряться рядом с яркими аксессуарами.

Популярность tuft bob уже подтверждают знаменитости. Зои Кравиц и Эмма Стоун неоднократно появлялись с вариациями этой стрижки. Особого внимания стилистов удостоился образ Джесси Бакли, которую часто называют одной из первых, кто сделал tuft bob по-настоящему заметным.

Именно такие "тихие" тренды, которые сначала появляются на красных дорожках без громкой рекламы, впоследствии становятся массовыми.

Как носить tuft bob в повседневной жизни

Специалисты отмечают, что tuft bob отлично сочетается с челкой. Такая комбинация делает образ более мягким и сбалансированным.

Для укладки не нужны сложные инструменты. Легкий "вывернутый" эффект на кончиках можно создать с помощью обычного выпрямителя. Чтобы подчеркнуть многослойность и движение, стилисты советуют использовать текстурирующие средства. Для вьющихся волос tuft bob также подходит: в этом случае акцент делается на естественной форме локонов и четком силуэте стрижки.

