Вы будете поражены: необычный цвет туши делает глаза больше

Черная тушь для глаз давно стала стандартом для макияжа, однако все больше пользовательниц экспериментируют с альтернативными оттенками – от синего до бордового. Однако есть один цвет, который может удачно подчеркнуть красоту ваших глаз.

Пользователи соцсетей открыли для себя серую тушь и признались, что эффект превосходит ожидания. Она не только делает взгляд мягче, но и создает иллюзию больших, ярких глаз. Особенно впечатляюще серый смотрится на светлых ресницах. Тренд молниеносно набрал популярность.

Одна из пользовательниц TikTok заявила, что попробовала серую тушь и была удивлена тем, как гармонично этот оттенок подчеркивает форму глаз, добавляя идеальный уровень контраста. Серая тушь создает эффект объема, но без перегрузки, характерной для черного пигмента.

По словам звездного визажиста Кристиана Брисеньо, серый оттенок вовсе не новинка. Профессионалы давно использовали его в кино и модных съемках, когда черная тушь казалась слишком жесткой. Сейчас же ее открыли для себя широкие массы, и благодаря TikTok она стала массовым трендом.

Брисеньо объясняет, что серый цвет напоминает естественную тень ресниц, поэтому будто удлиняет их, но не выглядит искусственно. Он добавляет выразительности, не перегружая макияж. Для обладательниц светлых волос и светлых ресниц этот оттенок особенно подходит — он выглядит естественно и визуально увеличивает глаза. На темной или средних тонов коже серая тушь создает мягкий smoky-эффект и добавляет взгляду глубины.

Кроме этого, серый имеет еще одно преимущество: он подчеркивает цвет глаз. Голубые и зеленые глаза становятся ярче, а карие получают легкий "туманный" кинематографический эффект. По словам визажиста, тренд вряд ли быстро исчезнет, ведь серый – это "умная альтернатива" для нежного или минималистичного макияжа.

Как правильно наносить серую тушь

Попробовать тренд очень просто: достаточно заменить привычную черную или коричневую тушь на серую. Чтобы получить целостный образ, специалисты советуют выбирать легкие текстуры и мягкие оттенки во всем макияже.

Брисеньо рекомендует остановиться на полупрозрачном тональном средстве, светлых тенях и нежном блеске или нюдовом контуре для губ. Весь макияж должен выглядеть легким и почти невесомым, создавая эффект сияющей кожи и подчеркнутого, но деликатного взгляда.

