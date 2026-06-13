Второй раз за несколько недель: Дженнифер Лопес покорила публику эффектным образом от украинского бренда. Фото

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес в очередной раз блистала на публике в наряде украинского производства. 56-летняя артистка выступила на масштабном концерте Дэвида Гетты в пригороде Парижа, Франция, выбрав для выхода на сцену эффектный образ от отечественного бренда TTSWTRS, который основала Анна Осмехина.

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Селебрити одела соблазнительный боди Time с глубоким вырезом на декольте, стоимость которого составляет 11 700 гривен. На плечи Джей Ло накинула стильную лакированную куртку из той же линейки, однако на официальном сайте бренда пока недоступна информация об этом элементе лука. Фотографиями в потрясающем образе певица поделилась на личной странице в Instagram.

Концертный образ Дженнифер Лопес дополнила черными колготками и несколькими сверкающими украшениями. Она собрала волосы в высокий гладкий хвост и сделала макияж в коричневых оттенках.

Поклонники Джей Ло были в восторге от эффектного внешнего вида певицы, поэтому не скупились на комплименты в комментариях:

"Безупречна, как всегда".

"Она очень быстро превратила концерт в подиум".

"Ты просто невероятна".

"Выглядишь действительно великолепно".

Конечно, представители TTSWTRS не оставили без внимания решение звезды выбрать именно этот наряд для выхода на сцену. На Instagram-странице бренда разместили несколько фотографий артистки и отметили: "Королева Дженнифер Лопес в образе с курткой и боди Time от TTSWTRS для выступления с Дэвидом Геттой".

Напомним, что в начале прошлой недели артистка появилась на публике в нежной атласной юбке от украинского бренда ANNA OCTOBER. Этот элемент гардероба она скомбинировала с трикотажным кардиганом кремового цвета, туфлями нюдового оттенка, сумочкой и массивными солнцезащитными очками.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что звезда "Бриджертонов", сыгравшая Франческу, появилась в наряде от украинского бренда за $1200.

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