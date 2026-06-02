Легендарная Дженнифер Лопес показалась на публике в юбке украинского бренда. Фото
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный образ с юбкой от украинского бренда ANNA OCTOBER, основанного дизайнером из Запорожья Анной Октябрь. Стоит этот элемент образа звезды около 460 долларов (20 623 гривны).
Новыми фотографиями звезда поделилась на своей странице в Instagram.
Для фотосессии Джей Ло выбрала изящную сатиновую юбку длины макси в нежном пудрово-бежевом оттенке.
Образ знаменитость дополнила тонким трикотажным кардиганом кремового цвета с имитацией рубашки. Также Лопес добавила к аутфиту нюдовые туфли, небольшую белую сумку с золотистой цепочкой, лаконичные украшения и крупные солнцезащитные очки.
На фото артистка позирует у стены, игриво вытянув руку в сторону. Распущенные волосы, естественный макияж и светлая цветовая гамма сделали образ особенно элегантным и непринужденным.
На появление Дженнифер Лопес в изделии украинского бренда отреагировали и в ANNA OCTOBER. Бренд сделал репост фото певицы в свои InstaStories.
Отметим, бренд ANNA OCTOBER основала украинский дизайнер Анна Октябрь, которая родилась в Запорожье. Сегодня она живет и работает в Париже, а ее вещи носят мировые знаменитости, среди которых Хейли Бибер, Алекса Чанг и Серена Уильямс.
