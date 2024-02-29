Все оттенки фиолетового. 10+ модных вариантов маникюра этой весной

Нейл-мастера едва ли не с каждого утюга кричат, что весна этого года запомнится ярким и экстравагантным маникюром, а нюдовую тихую роскошь стоит оставить на лучшие времена. Это вполне оправданно, ведь после зимнего "спокойствия" хочется добавить красок что в образ, что в настроение. Фиолетовый цвет маникюра не очень популярный выбор, но на самом деле его не стоит бояться, а лучше попытаться добавить чего-то нового во внешний вид.

Любой оттенок сине-красного раз за разом становится трендовым. Как утверждает Bustle, в 2022 году бьюти TikTok заполонили фиолетовые румяна, как у Rihanna, впоследствии перешедшие в сферу теней в конце 2023 года. Этой весной этот цвет снова получит свою долю в трендовых оттенках, но уже в маникюре.

Однажды в сказке

Дизайн песочных часов в фиолетовом цвете будет выглядеть сказочно, благодаря невесомости рисунка. Ранее модель Кортни Кардашьян хвасталась в Instagram своим удачным выбором.

3D бабочки

У 3D дизайнов в последнее время появилось еще больше поклонников. Тогда почему бы не попытаться сделать его более нежным и женственным благодаря объемным бабочкам и легкому градиенту?

Минимализм

Для тех, кто думает, что яркие цвета невозможно сочетать с минимализмом – возможно все! Обычная фиолетовая точка на ногте будет выглядеть сдержанно и изысканно.

Фиолетовый блеск

Хром по-прежнему держит свою позицию популярности. Фиолетовые блестящие ногти – необычный, но точно удобный вариант.

Аура

Еще один тренд этой весны – аура – гармоничен в сочетании фиолетового и черного. Аметистовые оттенки магические, как утверждает источник.

Королевская акварель

Смесь нескольких фиолетовых тонов вместе с белым и черным будет выглядеть по-королевски. Впрочем, главным условием является глянцевый лак.

Двойной френч

Если выбрать два фиолетовых оттенка – более светлый и темный, и нанести их один за другим на кончик ногтя, можно получить потрясающий двойной френч.

Неоновый френч

Любителям сдержанности, вместо предыдущей "смеси", можно выбрать один яркий фиолетовый и нанести его как френч.

Жемчужинки

Этот дизайн очень легок и минималистичен. Нежная лавандовая база и белые жемчужины придают элегантности и текстуре каждому ногтю.

Поп-черепашка

Классика Old Money и Mob Wife все еще в моде, поэтому почему бы не попробовать черепаший принт объединить с фиолетовыми вкраплениями, чтобы добавить игривости традиционному дизайну?

Фиолетовый крокодил по-французски

Почему бы не рискнуть и вместо белого нанести нежно сиреневый лак в животный принт? А чтобы не утруждать ногти, маникюр может быть французским.

Игристая абстракция

В этом дизайне возможно все! Экспериментируйте с формами и текстурами, главное – только один фиолетовый оттенок на весь маникюр.

Ранее OBOZ.UA писал о еще 10 трендовых идеях маникюра, которые будут популярны весной-2024: от нюдовой классики до ярких 1970-х.

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