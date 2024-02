Какой маникюр в тренде 2024 года и что сделать в первый месяц весны. 10 дизайнов от нежной классики до ретро 1970-х

Новый весенний сезон-2024 на носу, поэтому пора записываться к своему нейл-мастеру и выбирать маникюр, который станет фишкой образа в это время года солнца и невесомости. Пока одни эксперты считают, что нужно "согреть" ногтями еще не насыщенный красками март, другие утверждаются, что классика является самой актуальной и удачной.

Впрочем, сколько бы ни было споров, каждый дизайн и цвет найдет своего ценителя. Ведь, Who What Where UK утверждает, что пастельные и нюдовые тона необходимы, чтобы уравновесить яркие образы главных трендов 2024 года, а Bustle считает, что весна этого года принадлежит эпохе хиппи, поэтому без маникюра "вырвиоко" не обойтись. Впрочем, выбор за вами!

Французский маникюр

Вечная классика, которая "вприкуску" к нежной весенней погоде придаст еще большую невесомость образу, а тем более настроению. Универсальность французского маникюра в его вариативность. Он будет шикарно выглядеть на коротких, квадратных и миндалевидных ногтях и в разных пастельных и нюдовых цветах. Экспериментируйте!

Ногти в форме скрученного квадрата

"На мой взгляд, это самая приятная форма ногтей. Я лично предпочитаю короткие, потому что они более практичны и имеют чистый вид. За ними также намного легче ухаживать", – поделилась нейл-мастер Ира Шелтон WWW.

Красный цвет

Еще одна классика, стоящая наравне с французским маникюром. Оно и не удивительно, ведь красный ассоциируется с благодатью и изяществом.

Животный принт

Из-за того, что в январе-феврале доминировал стиль Mob Wife, он вернул в тренды животный принт маникюра. Звезды также его активно поддержали: Блейк Лайвли из "Сплетницы" и Хайли Бибер уже засветились пятнистыми ногтями.

Хром

Уже который сезон хромированное покрытие перетянуло на себя все внимание с блесток. Он будет идеально выглядеть с любым оттенком лака, да и на "голый" ноготь его также можно нанести, чтобы придать больше блеска образу.

Яркий шартрез

Этот зелено-желтый цвет ассоциируется с эрой 1970-х годов. "Яркий шартрез будет недооцененным цветом этой весны, особенно в игривом дизайне ногтей, чтобы дополнить новый солнечный сезон", – рассказала нейл-эксперт Ян Арнольд Bustle.

Peach Fuzz

В последнее время трендовый персиковый цвет 2024 года по версии Pantone почему-то обходят стороной, но весной он как никогда будет выглядеть свежо.

Нюд

Это еще один популярный оттенок маникюра и один из главных показателей "тихой роскоши". "С таким количеством вариантов ногтей, дизайнов и нескончаемых цветов, я всегда считаю, что нейтральные ногти остаются недооцененными", – отмечает нейл-эксперт Жаклин Кэррингтон Bustle.

Кобальтовый

Этот тон подобно животному принту уже несколько месяцев не теряет свою позицию что в маникюре, что в одежде. "Этой весной мы ожидаем увидеть яркий блюз повсюду", – сказала Кэррингтон.

Серый цвет

Неожиданно, что серый появился среди трендовых оттенков? Арнольд утверждает, что этот цвет навеян "современным цифровым миром" и придает неожиданной свежести образу.

