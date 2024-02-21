Что такое аура-маникюр и почему он не выходит из моды. Фото

В последние несколько сезонов дизайн "аura nails" не исчезал из подборки трендов, оставаясь фаворитом среди тех, кто любит более абстрактный нейл-арт. Аура-маникюр не только добавляет интригующей изюминки – это также простой способ персонализировать ваши ногти и зарядиться энергией.

Новые техники дизайна ногтей расширяют возможности для мини-художественных работ, пишет Glamour. Плюс в том, что можно подойти к выбору мани с максимальной фантазией и выбрать собственное сочетание цветов.

Как выглядит аура-маникюр

Также известен мани, как "румяные ногти", конечным результатом которого является рассеянный цвет. Блюр начинается от центра вашего ногтя. Дизайн вдохновленный аурой – разноцветным электромагнитным полем, которое окружает тело человека и может описывать его энергию.

"Сейчас аэрографические ногти – это огромный тренд", – говорит известная мастер маникюра Мишель Хамфри, клиентами которой являются Адель и Дуа Липа. Они становятся еще более экспериментальными, с современными украшениями и даже крошечными символами, нарисованными на них. "От хромированных аура-ногтей до точной работы с трафаретом", – говорит эксперт. Кроме вашего настроения или энергии, они также могут соответствовать сезону: коричневый цвет – это осень, а пастельные – весна.

Идеи дизайна

Этот персиково-розовый маникюр напоминает закат. Он вызывает тепло и ностальгию, что делает его идеальным для весны и лета.

Хотя каждый ноготь имеет разный цвет ауры, золотые блестящие наклейки придают мани однородный вид.

Дизайн ассоциируется с Барби. Благодаря нейтральной основе ярко-розовая аура выделяется спереди и в центре.

Эти ногти аметистового цвета идеально подходят для любого времени года благодаря своим приглушенным оттенкам.

Фиолетовый и розовый – это всегда удачное сочетание. Ярко-розовый и приглушенно-лавандовый оттенки этого дизайна ногтей прекрасно смотрятся вместе.

В то время как большинство аура-ногтей имеют однотонное глянцевое покрытие, этот ярко-розовый дизайн демонстрирует перламутровый отблеск с камешками.

Эти мерцающие розово-белые ногти идеально подходят для вечернего выхода. Кроме того, они напоминают сияющие жемчужины.

Вот еще одна идея мерцающего аура-маникюра, чтобы доказать, насколько универсален этот тренд. Акцентные ногти с лицом клоуна придают этому ослепительному мани игривого настроения.

Аура-ногти не обязательно должны сиять яркими цветами. Здесь вы можете увидеть, как бледно-розовые оттенки создают великолепный вид.

Хотите более экстравагантный аура-мани? Тогда вам понравится этот красочный комбинированный дизайн. Драгоценные камни и серебряные акценты придадут уникальности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самом красивом маникюре весны: 12 дизайнов ногтей, которые "дышат" свежестью и придают настроения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!