Впервые в истории Елена Зеленская и еще 8 первых леди и джентльменов снялись для обложки ELLE. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская стала одной из девяти первых леди и джентльменов на обложке журнала "ELLE Украина". Она позировала вместе с теми, кто посетил в сентябре Четвертый саммит первых леди и джентльменов в Киеве. Такой опыт для мирового глянца стал первым.

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"Мягкая сила, меняющая мир к лучшему", – именно так назвал выпуск ELLE. Эту особую обложку показала в своих соцсетях Елена Зеленская.

"Впервые в истории не только украинского, но и мировых изданий семьи ELLE для обложки снялись семь жен и два мужа лидеров государств и правительств – почетные гости IV Саммита первых леди и джентльменов, который основала первая леди Украины Елена Зеленская. Темой Саммита, что произошел в Киеве в сентябре, была безопасность детей. И хотя война продолжается и остается самой большой болью для украинцев, Украина сконцентрирована не только на себе, а ищет новые решения для преодоления глобальных угроз", – отметила Елена Зеленская.

На снимок попали первые леди Финляндии – Сюзанн Иннес-Стубб, Эстонии – Сирье Карис, Сербии – Тамара Вучич, Белиза – Россана Брисеньо, Литвы – Диана Науседене, Гватемалы – Лукресия Пейнадо, Украины – Елена Зеленская, и муж министра Дании – Бо Тенгберг, первый джентльмен Словении – Алеш Мусар.

Как сообщает ELLE, фотосессию проводили накануне Саммита первых леди и джентльменов в музее "Хлібня" в "Софії Київській". К слову, представители журнала решили подчеркнуть украинскую аутентичность, надев украшения бренда Guzema Fine Jewelry, "в знак солидарности и поддержки культурной составляющей".

А вот в подарок они получили благотворительную брошь из коллекции KVITKA от этого же бренда.

"Мы очень гордимся, что журнал "ELLE Украина" получил эксклюзивную возможность пообщаться с девятью первыми леди и джентльменами, которые приехали к нам, несмотря на все вызовы военного времени. Украина сегодня, безусловно, перешла в ранг стран, которые являются важными игроками на международной арене, и Саммит первых леди и джентльменов, который уже в четвертый раз состоялся в Киеве, бесспорно, свидетельствует об этом", – прокомментировала главный редактор "ELLE Украина" София Забуга.

Ранее OBOZ.UA писал, в каком образе Елена Зеленская проводила Четвертый саммит первых леди и джентльменов. Первая леди также подвела итоги мероприятия.

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