Возвращается тренд 90-х: какие брови в моде в 2026 году

Фото модных инфлюенсерок в соцсетях указывают – в тренды возвращается форма бровей, которая была в моде в 90-е гг. Однако, как и все, что мы видим в ностальгическом макияже, возвращается она в переосмысленном виде.

Как пишет City Magazine, нас ждет возрождение тренда на тонкие брови. Все чаще мы видим их на модных съемках. Однако речь идет не о полном отказе от густых и выразительных бровей, а о некотором изменении тональности. После лет четких линий, почти дисциплинированной симметрии и естественных форм в моду возвращается сдержанность.

Сказать, что густые брови куда-то исчезли, тоже нельзя. Но они перестали быть единственным выбором. Долгое время широкие брови олицетворяли уверенность, силу и естественность, но когда что-то слишком долго несет в себе одно и то же значение, оно теряет свою остроту. Современная красота больше не ищет форму, которая подходила бы всем без исключения.

Новый подход базируется на том, что брови могут быть более узкими и менее акцентными. Переход к более сдержанной эстетике больше не требует, чтобы они были костяком всего образа.

Тонкие брови подходят не всем. Лучше всего они смотрятся на лицах с выразительными чертами, большими глазами и крепкой структурой костей. Однако даже в таких случаях эксперты советуют создавать этот эффект с помощью макияжа, а не радикального удаления волосков. Слишком упорное выщипывание может привести к тому, что ваши брови перестанут отрастать полностью. Поэтому, если хотите в будущем иметь выбор, проявите определенную осторожность.

Если же у вас мягкие черты лица, тонкие брови могут сделать ваш взгляд суровым, уставшим или даже добавить возраста. Это одна из причин, почему индустрия красоты все чаще отходит от универсальных шаблонов и поощряет индивидуальность.

Визажисты советуют в этом сезоне не гнаться за модой, а выбирать свой собственный путь. Оставьте брови густыми и выразительными, если вам это нравится, или сделайте более деликатный образ, если ищете чего-то нового и более нежного. Единственное, что важно – не поддаваться сиюминутному импульсу. Сначала услышьте свои внутренние желания, а уже потом решайте и выбирайте. Мода 2026 года дает вам больше свободы – пользуйтесь ею.

