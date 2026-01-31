Как сделать глаза визуально большими: трюк с подводкой

На протяжении нескольких последних лет бьюти-тренды тяготели к естественности и минимализму. Аккуратные брови, легкий блеск для губ и почти незаметный макияж стали повседневной нормой. На этом фоне ярко очерченные глаза казались слишком смелыми.

Однако сейчас подводка для глаз возвращается в центр внимания. Визажисты снова используют ее как самостоятельный акцент. Один продуманный штрих способен полностью изменить восприятие взгляда, пишет Woman & Home.

Подводка как главный акцент образа

Новую волну интереса к подводке продемонстрировала актриса Джулианна Мур на благотворительном мероприятии фонда Kering Caring for Women. Для ее макияжа визажист Роми Сулеймани выбрал четкую, отполированную линию, подчеркивающую как верхние, так и нижние ресницы. Линия мягко тянулась к внутренним уголкам глаз, создавая эффект открытого и собранного взгляда. Образ получился современным и одновременно сдержанным.

Визажист знаменитостей Саша Кин объясняет, что при деликатном нанесении подводка может визуально увеличить глаза. По ее словам, сочетание линии вдоль нижних ресниц с нюдовой ватерлинией добавляет света и свежести. Такой прием не перегружает макияж и делает глаза более приподнятыми. Именно поэтому подводка снова входит в вечерние и даже дневные образы.

Кин подчеркивает, что четкость линии играет ключевую роль. Гелевые или жидкие формулы позволяют контролировать форму и избегать излишней массивности. Благодаря этому глаза выглядят удлиненными и более выразительными. Такой макияж сочетает элегантность и актуальность без чрезмерной драматичности.

Имеет ли возраст значение и как выбрать правильную формулу

Эксперт также опровергает распространенное убеждение, что подводку не стоит наносить на нижнее веко с возрастом. По ее мнению, все зависит от техники и текстуры продукта. Мягкая подводка под нижними ресницами вместе со светлой линией по ватерлинии создает иллюзию более крупного и яркого глаза. Это помогает визуально "приподнять" взгляд, который с годами может терять четкость.

Для тех, кто не уверен в своих навыках, Кин советует выбирать кремовые подводки, которые легко растушевываются. Они позволяют исправить линию и добиться более мягкого результата. Такие текстуры менее требовательны к точности движений. Кроме того, они лучше адаптируются к разным формам глаз.

Что касается цвета, черный остается классикой, но не является единственным вариантом. Визажистка советует обращать внимание на коричневые или оттенки, подчеркивающие естественный цвет глаз. Альтернативой может стать нанесение теней тонкой кистью вместо подводки. Как и в случае с бровями, пример Джулианны Мур доказывает: одна деталь способна полностью обновить образ.

