Волосы будут как из рекламы: действенные корейские методы ухода зимой

Зима является настоящим испытанием для волос из-за холода, ветра и пересушенного отоплением воздуха. В этот период локоны быстро теряют влагу, становятся ломкими, тусклыми и наэлектризованными.

Видео дня

Именно поэтому обычного мытья и бальзама часто недостаточно для поддержания их здоровья. Корейский подход к уходу основывается на многовековых традициях и регулярных простых ритуалах, отмечает City Magazine. Он не предусматривает агрессивных процедур или сложных косметических средств. Вместо этого акцент делается на природных ингредиентах и системности, что дает заметный результат даже зимой.

Рисовая вода

Способ применения

Рисовая вода считается одним из базовых элементов корейского ухода за волосами. Она насыщает волосяные фолликулы аминокислотами, витаминами группы В и антиоксидантами, которые улучшают эластичность и уменьшают ломкость.

Для использования достаточно замочить рис в воде на 20 минут, после чего процедить жидкость. Полученной водой ополаскивают волосы после мытья, не смывая ее. При регулярном применении несколько раз в неделю структура волос постепенно становится более плотной и гладкой.

Масло камелии

Способ применения

Масло камелии, богатое омега-9 и антиоксидантами, помогает восстановить сухие и поврежденные кончики. Оно создает легкий защитный барьер и в то же время не утяжеляет волосы. Несколько капель масла наносят на влажные волосы после мытья, сосредотачиваясь на средней длине и кончиках. Средство не требует смывания и может использоваться также перед сушкой феном в качестве термозащиты. В результате волосы становятся более мягкими и менее склонными к пушистости.

Массаж кожи головы

Способ применения

Регулярный массаж кожи головы является важной частью корейского ухода. Он активизирует кровообращение, улучшает питание волосяных луковиц и уменьшает напряжение кожи. Массаж выполняют кончиками пальцев легкими круговыми движениями в течение пяти минут ежедневно.

При желании можно использовать массажер или несколько капель эфирного масла. Такой ритуал не только способствует росту волос, но и имеет заметный расслабляющий эффект.

Еженедельные маски

Способ применения

Питательные маски раз в неделю помогают восстановить баланс влаги и вернуть волосам блеск. В домашних условиях часто используют смесь яйца, меда и растительного масла. Маску наносят на всю длину волос, накрывают полотенцем и оставляют на полчаса, после чего тщательно смывают. Такая процедура укрепляет кутикулу волос и повышает их устойчивость к сухому воздуху и перепадам температур.

Корейский зимний уход эффективен благодаря комплексному подходу, который охватывает корни, длину и кончики волос. Он сочетает простые натуральные средства с регулярными ритуалами, не требующими значительных временных затрат. Именно поэтому этот метод все чаще выбирают те, кто стремится сохранить здоровые и ухоженные волосы даже в самые холодные месяцы года.

OBOZ.UA ранее писал, какие ошибки при окрашивании портят волосы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.