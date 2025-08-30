Вишневый маникюр все еще в моде: как стилизовать

Классический красный маникюр получил обновление в виде вишневых акцентов. Простой, но выразительный дизайн отлично сочетается с разными техниками: от французского маникюра до хромовых покрытий.

Видео дня

Мастера советуют экспериментировать с базовыми оттенками и добавлять вишневые рисунки в качестве акцента. Такой маникюр легко выполнить дома или заказать в салоне, ведь его универсальность позволяет подстроить образ под любое событие.

OBOZ.UA собрал самые интересные идеи, которые помогут выбрать свой вариант трендового покрытия.

Вишневые ногти с хромом

Сочетание классического французского дизайна, современного хрома и вишневого арта создает ультрамодный вид. Такой маникюр идеально подходит для тех, кто хочет выделиться и выглядеть стильно в 2025 году.

Хрустальные вишневые ногти

Блестящие стразы в сочетании с фруктовым рисунком создают праздничный эффект. Этот вариант особенно популярен для вечеринок и торжественных событий, ведь сочетает гламур и игривость.

Вишневые ногти с маслом

Тренд "butter nails", захвативший весну 2025-го, отлично сочетается с маленькими вишнями. Такой вариант выглядит нежно и добавляет нотку легкости в летний образ.

Черные вишневые ногти

Насыщенный черный в сочетании с красными акцентами создает стильный иодновременно универсальный образ. Этот маникюр подходит и для лета, и для холодных сезонов, оставаясь вне времени.

Красные вишневые ногти

Классический красный лак в сочетании с вишневым рисунком — беспроигрышное решение. Он сохраняет элегантность, добавляя при этом свежести традиционному цвету.

Яркие вишневые ногти

Для тех, кто хочет сделать акцент, идеальным выбором станет французский маникюр с россыпью красных вишен. Такой дизайн привлекает внимание и создает праздничное настроение.

Асимметричные вишневые ногти

Креативные решения не всегда требуют симметрии. Рисунки на соседних ногтях или разные дизайны на руках делают маникюр индивидуальным и смелым.

Драматические вишневые ногти

Сочетание блесток, завитков и нейл-арта с аура-эффектом создает выразительный образ. Это выбор для тех, кто стремится добавить драматичности в свой стиль.

Французский вишневый маникюр

Белый кончик классического французского маникюра лишь подчеркивает яркость вишневого дизайна. Это элегантное решение, которое подходит для любого случая.

3D вишневые ногти

Скульптурные детали и эффект "кошачий глаз" делают этот маникюр футуристичным и стильным. Объемные элементы добавляют индивидуальности и выглядят максимально современно.

Детализированные вишневые ногти

Комбинация клетки, цветочных узоров и вишен воссоздает настоящую атмосферу лета. Такой дизайн — выбор тех, кто хочет поднять уровень своего маникюра в новом сезоне.

Простые вишневые ногти

Иногда достаточно всего двух пятнышек и тонкой ножки, чтобы создать стильный образ. Минималистичный вариант подойдет тем, кто ценит сдержанную элегантность.

Ногти вишневого цвета

Однотонное покрытие насыщенного красного с глянцевым блеском может заменить сложный дизайн. Это вариант для тех, кто хочет ощутить летнюю свежесть без дополнительных деталей.

OBOZ.UA ранее писал о сорбетном маникюре, который сейчас на пике популярности.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.