Что такое сорбетный маникюр: как сделать трендовый в 2025 году дизайн

Сорбетный маникюр – один из самых интересных трендов 2025 года. Да, он не является абсолютно новым явлением в мире нейл-арта: пастельные оттенки появляются в моде каждый год с приходом тепла. Но в этом сезоне они звучат иначе – ярче и сочнее.

Видео дня

Именно эту эстетику сейчас активно демонстрируют топовые мастера маникюра в своих работах. От нежно-клубничного дизайна до мятных френчей – сорбетные ногти добавляют свежести среди волны "молочного" маникюра и нюдовой классики.

Что такое сорбетные ногти

Отличие сорбетного маникюра от классических пастелей заключается в яркости оттенков. Это не приглушенные тона, а более насыщенные, сочные цвета с легкой "желейной" или прозрачной текстурой, создающей эффект глянцевой свежести. По словам мастеров, вдохновением стали именно фруктовые десерты: банан, клубника, персик, манго или фисташка. Именно эти оттенки стали палитрой лета 2025 года.

Стили сорбетного маникюра

Этот тренд легко адаптировать под разные стили:

Градиенты и омбре. Сочетание оттенков розового, персикового или лимонного создает эффект заката на ногтях.

Сочетание оттенков розового, персикового или лимонного создает эффект заката на ногтях. Френч в стиле сорбета. Вместо классического белого – мятные, клубничные или лавандовые кончики.

Вместо классического белого – мятные, клубничные или лавандовые кончики. Минимализм. Если яркость – не ваш стиль, попробуйте точечные акценты или полупрозрачное покрытие.

Если яркость – не ваш стиль, попробуйте точечные акценты или полупрозрачное покрытие. Насыщенный однотонный оттенок. Для тех, кто любит простоту, сочный персиковый или клубничный оттенок в глянцевом исполнении станет удачным выбором.

Почему это тренд лета 2025 года

Во времена, когда минимализм и нюдовые оттенки долгое время доминировали в нейл-индустрии, сочные и одновременно нежные цвета стали словно глотком свежего воздуха. Они сочетают легкость пастельной палитры и яркость фруктового льда, создавая дизайн, который выглядит модно, но не вызывает перегрузки.

OBOZ.UA ранее писал, что осенью стилисты советуют обратить внимание на текстурный маникюр.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.