Вечная классика: какой маникюр подойдет на любое событие. Фото

Правильно подобранный цвет маникюра способен завершить образ и добавить уверенности независимо от случая. Универсальные оттенки – это настоящая палочка-выручалочка для тех, кто хочет выглядеть стильно без лишних экспериментов.

Они легко сочетаются с разными стилями одежды, не выходят из моды и подходят для любого времени года. Такой маникюр уместен и в офисе, и на свидании, и на торжественном событии. Кроме того, классические цвета часто выглядят дороже и опрятнее.

Эксперты показали оттенки маникюра, которые действительно можно считать вневременными.

Нюдовый маникюр

Этот цвет – символ сдержанной элегантности и безупречного вкуса. Он выглядит аккуратно, легко адаптируется к любому образу и подходит как для минималистичного, так и для роскошного стиля. Глянцевый, матовый или с легким сиянием – нюд всегда выглядит уместно. К тому же даже небольшие сколы на таком покрытии почти незаметны, что делает его идеальным для тех, кто ценит практичность.

Бордовый маникюр

Бордовый – это баланс между классикой и выразительностью. Он имеет глубину красного, но выглядит сдержаннее и благороднее. Такой маникюр добавляет образу статусности и прекрасно сочетается как с повседневным, так и с вечерним нарядом. Бордо подходит для любого времени года и никогда не выглядит слишком вызывающе.

Балетный розовый

Нежно-розовый оттенок, напоминающий балетные пуанты, – выбор для ценительниц женственности и утонченности. Он почти сливается с натуральным цветом ногтей, но при этом освежает руки. Такой маникюр выглядит аккуратно, романтично и всегда уместно – независимо от сезона.

Горячий розовый

Ярко-розовый – это современная классика для тех, кто любит акценты. Он добавляет образу энергии и игривости, но в то же время может выглядеть очень стильно, особенно в сочетании с нейтральной одеждой. Hot pink идеально подходит для минималистичных луков, которым не хватает цветового настроения.

Коралловый маникюр

Коралловый сочетает нежность розового и теплоту оранжевого. Он выглядит свежо, мягко и женственно, отлично подходя как для лета, так и для более холодных сезонов в более сдержанном оттенке. Такой маникюр добавляет легкости образу и красиво подчеркивает естественный тон кожи.

Белый маникюр

Это чистота, свежесть и современная элегантность. Он эффектно контрастирует с темной кожей и выглядит очень нежно на светлой. Белый одинаково хорошо подходит для зимы и лета, а вариации с перламутром или молочным оттенком делают его еще более трендовым.

Базовый черный

Черный – смелый и одновременно универсальный выбор. Он давно вышел за пределы альтернативной эстетики и стал частью классического гардероба. Такой маникюр подчеркивает характер, добавляет образу графичности и легко сочетается как с деловым стилем, так и с кэжуал-образами.

Мягкий серый

Светло-серый – это спокойствие и сдержанная роскошь. Он выглядит нейтрально, но совсем не скучно, особенно на холодных оттенках кожи. Серый прекрасно сочетается с другими цветами и может стать стильным акцентом в комбинированном маникюре.

Приглушенный розовый цвет

Приглушенный розовый – идеальный вариант для тех, кто хочет женственный, но ненавязчивый маникюр. Он мягкий, универсальный и хорошо подходит для переходных сезонов. Он выглядит современно и легко адаптируется к разным стилям.

Серо-коричневый маникюр

Это выбор для поклонников минимализма. Этот сложный нейтральный оттенок сочетает в себе серые и бежевые ноты, благодаря чему выглядит очень стильно. Многообразие подтонов позволяет подобрать идеальный вариант для любого тона кожи.

Нежный персиковый маникюр

Нежный персиковый маникюр добавляет образу тепла и свежести. Он особенно хорошо смотрится весной и летом, но может быть уместен и в другие сезоны. Этот цвет выглядит мягко и деликатно, создавая эффект ухоженных рук.

Классический красный

Это беспроигрышный вариант на все времена. Он ассоциируется с уверенностью, женственностью и элегантностью. Такой маникюр одинаково уместен и в повседневной жизни, и на празднике, оставаясь символом стиля вне трендов.

Теплый красный

Теплые оттенки красного с оранжевыми нотами идеально подходят для теплой кожи. Этот цвет мягче классического красного, создавая гармоничный и привлекательный образ.

Холодный красный

Холодный красный с синеватыми или фиолетовыми подтонами подчеркивает светлую и холодную кожу. Он выглядит более контрастно и придает маникюру особую выразительность, сохраняя при этом классическую элегантность.

Карамельный маникюр

Карамельные и верблюжьи оттенки – это теплая классика, которая отлично подходит для средних и более темных тонов кожи. Они выглядят дорого, сдержанно и легко сочетаются с любым гардеробом, поддерживая эстетику "тихой роскоши".

Темно-коричневый маникюр

Темно-коричневый – альтернатива черному для тех, кто хочет более мягкого, более естественного вида. Он создает глубокий, стильный акцент и может быть как элегантным нюдом для темной кожи, так и контрастным решением для светлой.

