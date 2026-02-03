Выглядят непревзойденно: 2 маникюра, модных этой зимой

Зимний сезон 2026 года принес смелые и одновременно элегантные nail-тренды, которые быстро завоевывают популярность в соцсетях и салонах красоты. Маникюр этой зимой становится не просто деталью образа, а его полноценным акцентом.

В моде – сияние, легкость и эксперименты с фактурами. Мастера советуют обратить внимание на дизайны, которые гармонично дополняют как повседневный, так и праздничный стиль. Особый интерес вызывают тренды, вдохновленные зимней природой и небесными мотивами. Среди всего многообразия выделяются два направления, которые уже называют главными хитами сезона.

Ледяной блеск и футуризм

Один из самых ярких трендов зимы – ледяные хромированные ногти, создающие эффект зеркальной поверхности. Такой маникюр ассоциируется с холодным сиянием льда и выглядит чрезвычайно современно.

Самыми популярными оттенками стали серебряный, ледяно-голубой и светло-лавандовый, которые подчеркивают зимнее настроение. Хром одинаково эффектно смотрится как на коротких, так и на длинных ногтях. В первом случае он добавляет сдержанного блеска, во втором – превращается в смелое заявление стиля.

Чтобы получить безупречный хромированный эффект, важно уделить внимание подготовке ногтей. Идеально отполированная поверхность и правильно подобранная база обеспечивают равномерное покрытие. Светлые оттенки лучше раскрываются на белой основе, тогда как насыщенные металлики – на темной. Завершающий этап – качественное топ-покрытие, которое сохраняет блеск и защищает маникюр от потускнения. При желании образ можно дополнить миниатюрными кристаллами или металлическими деталями.

Ледяной хром идеально подходит для тех, кто хочет выглядеть стильно даже в самые холодные дни. Он гармонично сочетается с минималистичными зимними образами и подчеркивает аккуратную форму ногтей. Самыми удачными формами для такого дизайна считаются овальная и миндалевидная. Именно они смягчают холодный блеск металла и делают маникюр более элегантным.

Нежность и мечтательные акценты

Альтернативой металлическому сиянию стали облачные ногти – легкий и игривый тренд с романтическим настроением. Дизайн напоминает зимнее небо с пушистыми облаками и выглядит необычайно нежно.

Для основы обычно выбирают пастельные оттенки: светло-голубой, сиреневый или приглушенно-серый. Такие ногти выглядят мягкими и воздушными. Этот маникюр легко адаптировать под собственный стиль, меняя масштаб и размещение рисунка.

Создать облачный дизайн можно даже дома, используя простые инструменты. Для нанесения форм подойдет губка или доттер, которые помогут растушевать края. Дополнительный слой легкого блеска или мерцания сделает облака более "морозными". Интересно смотрятся акцентные ногти или варианты, когда облака размещают лишь на кончиках. Такой подход добавляет маникюру современности и легкости.

Эксперты советуют не забывать и о зимнем уходе за ногтями, ведь холод и сухой воздух могут ухудшать их состояние. Регулярное увлажнение кутикулы и использование защитного топа помогут сохранить маникюр надолго. Этой зимой ногти становятся способом самовыражения, а не просто деталью образа. Сочетание хрома и облачных мотивов открывает простор для творчества.

