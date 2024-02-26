В цветах флага Украины. Зеленская надела винтажную брошь на встречу с первым джентльменом Дании

Первая леди Украины Елена Зеленская приветствовала в Киеве своего коллегу – первого джентльмена Дании Бо Тенгберга – мужа действующего датского президента Мэтте Фредериксен. Для встречи жена украинского гаранта в очередной раз выбрала красноречивое символическое украшение. В этот раз это была редкая винтажная брошь в виде бутона цветка в цветах флага Украины.

Подробнее об уникальном изделии рассказали на странице Nº1 VINTAGE в Instagram. В сообщении отмечено, что на Зеленской была брошь одного из старейших ныне существующих французских домов Высокой моды Lanvin Paris.

В целом, на первой леди можно было увидеть сдержанный весенний образ в темной цветовой гамме. Она выбрала укороченное широкое пальто темно-синего глубокого оттенка с массивными пуговицами, а также черные брюки и удобные сапоги на низком ходу. Легкости и красок аутфиту добавлял светлый платок, который Зеленская повязала на шею.

Брошь же стала главным украшением образа, придав ему не только изысканности и элегантности, но и символизма. Она сделана в виде синего цветка с золотым стеблем и широкими листьями.

"Бутон цветка – предсказатель рождения новой красоты. В нем скрыта философия непрерывного обновления жизни. Редкая брошь, в форме бутона цветка, одного из старейших ныне существующих французских Домов Высокой моды Lanvin Paris – была найдена, чтобы дополнить образы нашей первой леди Елены Зеленской", – прокомментировали представители Nº1 VINTAGE.

Они также отметили, что украшение украшено бусиной из стеклянной пасты в оттенке Jeanne-Marie Lanvin – bleu nuit. Оно изготовлено мастерами Henkel & Groosse в знаменитом немецком городе ювелиров Пфорцхайме в 70-х годах прошлого столетия.

Ранее OBOZ.UA писал, что стилистка Наталья Каменская тщательно подбирает образы жене президента Украины, которые транслировали бы не только ее настроение, но и состояние всех украинцев. Кристина Алексейчук, эксперт по стилю и лектор Академии стиля и дизайна Андре Тана, объяснила, почему именно на Зеленскую обращает внимание весь мир. По словам стилистки, наиболее ярким отличием в образах первой леди есть то, что ее одежда удачно сочетает классику с элементами современных трендов. Подробный разбор – в нашем материале.

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