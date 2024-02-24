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Стилистка раскрыла секреты образов Зеленской: почему на первую леди Украины обращает внимание весь мир

Катерина Малай
Lady Oboz
2 минуты
549
Стилистка раскрыла секреты образов Зеленской: почему на первую леди Украины обращает внимание весь мир

Первая леди Украины Елена Зеленская отдает себе отчет, что одежда является важной составляющей в построении имиджа любого публичного деятеля. Стилистка Наталья Каменская тщательно подбирает образы жене президента Украины, которые транслировали бы не только ее настроение, но и состояние всех украинцев.

Кристина Алексейчук, эксперт по стилю и лектор Академии стиля и дизайна Андре Тана, в комментарии OBOZ.UA объяснила, почему именно на украинку обращает внимание весь мир. По словам стилистки, самым ярким отличием в образах Елены Зеленской является то, что ее одежда удачно сочетает классику с элементами современных трендов.

Стилистка раскрыла секреты образов Зеленской: почему на первую леди Украины обращает внимание весь мир

Если проанализировать наряды первой леди на официальных встречах и во время знаменательных мероприятий, можно проследить определенную закономерность.

"Елена Зеленская любит выбирать как брючные костюмы, так и платья. Правда, чаще костюмы. Что касается брюк, то обычно мы видим прямой силуэт, палаццо и клеш. А вот по жакетам – возможны разные варианты: со сложным дизайном, с акцентом на талии или даже с вышивкой", – подчеркнула модная экспертка.

Стилистка раскрыла секреты образов Зеленской: почему на первую леди Украины обращает внимание весь мир

Особое место в сердце украинки занимают отечественные бренды. Костюмы, платья, аксессуары и т.д. – первая леди с удовольствием носит вещи украинских производителей.

"Страсть Елены Зеленской к украинским дизайнерам проявляется в выборе исключительно украинских костюмов на зарубежные встречи. Это очень радует, ведь кому, как не первые леди страны, так роскошно демонстрировать нашего украинского производителя и еще раз на весь мир показывать, что у нас действительно талантливые люди", – подчеркнула Кристина Алексейчук.

Стилистка раскрыла секреты образов Зеленской: почему на первую леди Украины обращает внимание весь мир

Цветовая гамма образов Елены Зеленской также заслуживает внимания. Она не отказалась от некоторых ярких элементов, но комбинирует их очень осторожно, учитывая ситуацию. Например, к детям первая леди пытается приходить в светлой и разноцветной одежде, которую ее стилистка умело комбинирует с элегантными вещами.

"Интересно, что в образах Елены есть разнообразие цветов, хотя они достаточно сдержанны. Женщина чаще выбирает черные, коричневые, голубые, оливковые, молочные и бежевые оттенки. Они, как и силуэты, тоже отражают минимализм. Также стоит отметить, что Елена органично выглядит и в монохромных образах. Ее стиль можно описать как минималистичный и элегантный", – добавила экспертка по стилю.

Стилистка раскрыла секреты образов Зеленской: почему на первую леди Украины обращает внимание весь мир

Визитная карточка украинки – ее броши. Первая леди дополняет почти каждый образ символическим украшением и минимальным количеством других акцентных деталей.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Зеленская продемонстрировала элегантный и изысканный стиль во время встречи с известными историками.

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