Стилистка раскрыла секреты образов Зеленской: почему на первую леди Украины обращает внимание весь мир

Первая леди Украины Елена Зеленская отдает себе отчет, что одежда является важной составляющей в построении имиджа любого публичного деятеля. Стилистка Наталья Каменская тщательно подбирает образы жене президента Украины, которые транслировали бы не только ее настроение, но и состояние всех украинцев.

Кристина Алексейчук, эксперт по стилю и лектор Академии стиля и дизайна Андре Тана, в комментарии OBOZ.UA объяснила, почему именно на украинку обращает внимание весь мир. По словам стилистки, самым ярким отличием в образах Елены Зеленской является то, что ее одежда удачно сочетает классику с элементами современных трендов.

Если проанализировать наряды первой леди на официальных встречах и во время знаменательных мероприятий, можно проследить определенную закономерность.

"Елена Зеленская любит выбирать как брючные костюмы, так и платья. Правда, чаще костюмы. Что касается брюк, то обычно мы видим прямой силуэт, палаццо и клеш. А вот по жакетам – возможны разные варианты: со сложным дизайном, с акцентом на талии или даже с вышивкой", – подчеркнула модная экспертка.

Особое место в сердце украинки занимают отечественные бренды. Костюмы, платья, аксессуары и т.д. – первая леди с удовольствием носит вещи украинских производителей.

"Страсть Елены Зеленской к украинским дизайнерам проявляется в выборе исключительно украинских костюмов на зарубежные встречи. Это очень радует, ведь кому, как не первые леди страны, так роскошно демонстрировать нашего украинского производителя и еще раз на весь мир показывать, что у нас действительно талантливые люди", – подчеркнула Кристина Алексейчук.

Цветовая гамма образов Елены Зеленской также заслуживает внимания. Она не отказалась от некоторых ярких элементов, но комбинирует их очень осторожно, учитывая ситуацию. Например, к детям первая леди пытается приходить в светлой и разноцветной одежде, которую ее стилистка умело комбинирует с элегантными вещами.

"Интересно, что в образах Елены есть разнообразие цветов, хотя они достаточно сдержанны. Женщина чаще выбирает черные, коричневые, голубые, оливковые, молочные и бежевые оттенки. Они, как и силуэты, тоже отражают минимализм. Также стоит отметить, что Елена органично выглядит и в монохромных образах. Ее стиль можно описать как минималистичный и элегантный", – добавила экспертка по стилю.

Визитная карточка украинки – ее броши. Первая леди дополняет почти каждый образ символическим украшением и минимальным количеством других акцентных деталей.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Зеленская продемонстрировала элегантный и изысканный стиль во время встречи с известными историками.

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