В моду неожиданно вернулся устаревший аксессуар, который много лет считался антитрендом

В моду не вошел, а ворвался устаревший тренд на массивные логотипы в аксессуарах. В противоположность сдержанному стилю old money, где поощряет одежду с замаскированными или едва заметными брендовыми надписями, тренд 00-х на ремни с пряжками-логотипами также стал популярным среди звезд.

Уже не одна знаменитость вышла в свет с модными когда-то Gucci или Prada аксессуарами. Тенденцию подметили редакторы модного журнала Vogue.

Такие модели ремней были популярны десятки лет назад, но в последнее время воспринимались большинством модников как излишнее хвастовство брендами. Сумки, обувь, аксессуары становились все более простыми, навязывая минимализм массам.

Однако на волне возвращения ретро-трендов в моду ворвались также акцентные детали в образе, например, массивные пряжки с большими названиями брендов.

Подобные аксессуары уже заметили на супермодели Белли Хадид, певце Трое Сиване и актрисе Зои Салдани. Они доказали, что стилизовать ремень с брендированной пряжкой не просто можно, а нужно, если это не перенасыщает лук.

Такую акцентную деталь можно добавить как к обыденному, так и к официальному образу. Некоторые звезды украшали заметным ремнем даже вечерние наряды, в которых появлялись на красных дорожках.

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