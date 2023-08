Світ моди завжди відображав дух епохи та відношення до розкоші. І серед них особливе місце займає "Old Money" – стиль, який стає справжнім антидотом до швидкотечної моди та відзначається своєю непохитною елегантністю та стриманою розкішшю.

Мене звати Анна Романько, я українська експертка зі стилю та fashion-стилістка і у цьому матеріалі я розповім вам про напрямок Old Money у гардеробі. Його популярність зараз, як показує статистика, знаходиться на другому місці, одразу після культової Барбі. Але відмінності від незрівнянної ляльки дозволяють стверджувати, що стиль "Old Money" – це вибір на все життя, а можливо, й покоління.

Своє коріння цей стиль бере зі звичаїв минулих століть, коли спадкоємці заможних родин намагалися відобразити свою статусну перевагу завдяки мовчазному вишуканому вбранню. Вони ніколи не допускали вибриків, щоб підкреслили їх багатство чи спроби демонструвати вигоду через вбрання. Скромність та впевненість у собі – основні риси цього стилю.

Усередині "Old Money" панує заборона на яскравість, натомість все натякає на ніжність та розкіш, що забезпечує естетику, приглушену до найменших деталей. Цей стиль виразно відрізняється від прагнення до оригінальності. Його кольорова гамма вибирається із натхненням від спокійних пастельних відтінків, що додає образам тонкої гармонії.

"Old Money" – це свого роду рух від швидкої моди, де час існує на інших рівнях. Основні атрибути – це стриманість, комфорт та бездоганна елегантність. При цьому цей стиль стежить, щоб вбрання не здавалося офіційним.

Це вбрання забороняє собі надмірність, глибокі декольте, скандальні вирізи. І тим не менше, він має здатність бути актуальним в будь-якій епохі.

Серед ікон стилю можна відзначити Каролін Біссет-Кеннеді, що своїм вишуканим смаком встановлювала стандарти в аристократичному вбранні. Сьогодні ж ученицею її модних уроків є Кейт Міддлтон.

Вибираючи одяг, зосередьтеся на якості та дизайні, а не на бренді. Існує багато виробників, які спеціалізуються на виготовленні високоякісного одягу, який відповідає стилю "Old Money". Є бренди які спеціалізуються на виготовленні "тихої розкоші". До них відносяться: Loro Piana, Brunello Cucinelli, Kiton, Valextra, Delvaux. Також присутні у колекціях Khaite, Malo, Hermes, Max Mara, Maison Collection, The Row, Goop, Prada.

Секрет успіху відображений у словах Коко Шанель: "Розкіш - це коли виворіт так само красивий, як і лице". Тож вибір в одязі повинен дотримуватись деталей: ретельно вишиті шви, бездоганна підкладка, беззаперечна якість строчки.

Отже обираємо наступні речі:

- Класична сорочка із бавовни білого або блакитного кольору

- Класичні брюки із вовни та шовку

- Трикотажної якості джемпера свого розміру (не оверсайз)

- Спідниці класичного крою або полісе

- Шовкові та сатинові спідниці

- Кашемірове пальто

- Якісне взуття та аксесуари

Аксесуари – невід'ємна частина стилю "Old Money", де вони акуратно підкреслюють образ, але ніколи не забирають на себе увагу і не зміщують акцент від суті. Мінімалістичні прикраси, класичні сумки та нейтральні оправи окулярів – знаменита акуратність, що характеризує цей стиль.

Зараз навіть спортивний гардероб здатен набути нотки "Old Money", в якому навіть вільний час ви проводите зі смаком. Вибір спортивного одягу завжди повинен підкреслювати вишуканість і впевненість.

Маючи на увазі цей стиль, варто пам'ятати: якість і догляд - ключові компоненти бездоганності образу. Навіть якщо ви не маєте змоги придбати дороге вбрання, обирайте тканини, які витримають час і додають образу звучність. Такий вибір не лише підкреслить ваш стиль, а й додасть відчуття вишуканості.

Окремо звертаю вашу увагу на те, що догляд за одягом - це ключовий аспект, який може вплинути на загальне враження від образу в стилі "Old Money". Хочу додати кілька порад щодо догляду за вбранням, щоб воно завжди виглядало бездоганно:

Дотримуйтесь інструкцій з прання Завжди читайте інструкції на бірці щодо прання та догляду за виробом. Дотримання рекомендацій допоможе зберегти якість та колір тканини. ПрасуванняВикористовуйте парову праску, щоб прасувати одяг. Дбайте про відсутність складок та пом'ятостей. Зберігання Зберігайте одяг на вішаках, щоб вони не втратили форму. Сумки та аксесуари краще зберігати у футлярах або пилозахисних пакетах. Періодичне очищення Час від часу проводьте інвентаризацію вашого гардеробу. Збирайте ті речі, які вже не одягаєте, та даруйте їх або виставляйте на продажу, якщо це можливо. Уникайте надмірного прання Тканини, що не мнуться, можуть довго зберігати свій вигляд навіть після багаторазового прання. Уникайте надмірного прання, якщо це необхідно, обережно дотримуйте інструкції на бірці.

Зберігання одягу у хорошому стані - це не лише підтримка його естетики, але й прояв поваги до власного образу та стилю.

Отже, запам'ятайте, що вибір вбрання у стилі "Old Money" дозволить вам не тільки виглядати неймовірно стильно та елегантно, а й відчувати себе впевнено та вишукано в будь-якій ситуації. Отож дозвольте стилю "Old Money" розкрити вашу найкращу версію. Адже стиль "Old Money" - це не просто одяг, це спосіб виразити вашу внутрішню вишуканість та елегантність через образ.