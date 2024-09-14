Уютные и стильные: 7 курток на осень, которые еще не скоро выйдут из моды

Классический бежевый тренч, короткая дутая куртка и черная кожаная косуха – тренды осенней верхней одежды, которые всех утомили (кроме дизайнеров, что упорно продолжают добавлять их в свои коллекции). С ними вы скорее сольетесь с толпой, чем создадите уникальный образ. Что же выбрать взамен?

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Мы в материале OBOZ.UA подготовили подборку курток на осень-2024, которые подчеркнут ваш стиль. Каждая из этих моделей станет выгодной инвестицией в гардероб.

1. Бомбер

Это та вещь, которая комбинируется с чем угодно (как с джинсами, худи/свитшотами и кедами, так и с легкими платьями и челси или ботфортами). Фактура может быть разной: от кожаной до атласной или хлопчатобумажной. Словом – творите. Легкий бомбер согреет вас ранней осенью, а с утеплением пригодится вплоть до наступления морозов.

2. Твидовая куртка

Стилизуйте свой осенний образ твидовой курткой в классических красках (например, черной, молочной, шоколадной, темно-синей или песочной). Она долговечна, практически не мнется и хорошо согревает. А еще – приятная на ощупь и обладает изысканной объемной фактурой. Лучше всего сочетается с одеждой без принтов и шелковыми аксессуарами.

3. Винтажная куртка

Если в вашем шкафу или в шкафу мамы/бабушки есть такая куртка – вам повезло. Винтажный стиль, который был популярен в 70-е и 80-е, снова в моде. Так что смело дополняйте этой вещью луки: от спортивных до офисных или романтических. Особенно эффектно выглядит игра на контрасте. То есть строгая винтажная куртка вместе с шелковой юбкой/платьем или с фантазийной блузой.

4. Куртка в технике пэчворк

Это – не просто стильное изделие, а то, которое подчеркнет вашу любовь к экологической ответственности. Почему? Ибо куртку в технике пэчворк шьют из остатков ткани, что помогает дизайнерам рационально использовать сырье. Вам понравится, как с новой вещью будут по-другому выглядеть привычные образы.

5. Куртка с анималистическим принтом

Если вам надоело носить монохромные куртки, попробуйте тренд осени-2024 – изделия с имитацией узора крокодила, зебры, леопарда, коровы, жирафа или змеи. Они могут быть как из искусственной кожи, так и из шерсти с коротким ворсом, и лучше всего сочетаются с оттенками молочного или черного.

6. Кожаная куртка-рубашка

Элегантный дизайн, минималистичный крой и благородная фактура – все это про кожаные куртки-рубашки. Выбирайте модели с утеплением – и они будут выручать вас на протяжении всей осени (а позже и весной). Из оттенков отдавайте предпочтение шоколадному, бордовому, темно-зеленому, мокко или песочному. Также интересно будет выглядеть куртка, подобрана в тон к обуви.

7. Мотокуртка

Хотите добавить в образ нотку дерзости? Стилизуйте его кожаной мотокурткой с массивными плечами, зауженным кроем и интересными узорами. Если не знаете, с чем носить эту вещь, вдохновитесь уличным стилем американских моделей Хейли Бибер и Кендалл Дженнер.

Ранее OBOZ.UA писал о пяти нескучных идеях, с чем носить джинсы осенью и зимой 2024/2025. Вдохните в свои образы новую жизнь с помощью интересных ансамблей.

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