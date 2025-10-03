Устоять невозможно: эксперты назвали трендовый осенний оттенок волос

Осень принесла с собой новый тренд в мире красоты – блестящий оттенок волос цвета какао, который обещает стать хитом сезона. Этот глубокий, насыщенный каштановый тон с золотистыми бликами напоминает шелковистые пряди Энн Хэтэуэй в фильме "Дьявол носит Prada".

Эксперты прогнозируют, что глянцевое какао заполонит салоны красоты, ведь оно сочетает вневременную элегантность с современным сиянием. Колористы Чейз Кусеро, Джада Санти и Шон Льюис называют этот оттенок идеальным для тех, кто стремится к объему и роскоши без резких изменений. Этот тренд уже покоряет сердца, и специалисты поделились, как достичь такого эффекта.

Блестящее какао отличается своей глубиной и объемом, что делает его универсальным для брюнеток, которые хотят освежить свой образ. "Это глубокий, глянцевый оттенок, похожий на растопленное какао с полированным сиянием", – объясняет Джада Санти, профессиональный колорист. По словам Чейз Кусеро, соосновательницы IGK Hair Care, добавление золотистых или медовых лент создает мягкий переход от летнего мелирования, придавая волосам естественное движение. Шон Льюис советует оставлять корни на полтона темнее кончиков, чтобы избежать сплошного цвета и добавить естественной глубины.

Чтобы получить идеальный оттенок какао в салоне, эксперты рекомендуют четко формулировать свои пожелания. Кусеро советует просить каштановую основу с вручную нарисованными медовыми акцентами для создания объема. Санти подчеркивает, что средне-темно-коричневая база с добавлением более светлых тонов на три-четыре оттенка обеспечивает мягкое сияние без резкого контраста. Льюис добавляет, что сеанс нанесения глянцевого средства или теней для корней поможет закрепить блеск и сделать волосы шелковистыми. Эти детали создают эффект "дорогих волос".

Уход за волосами цвета какао играет ключевую роль в поддержании их сияния. Санти отмечает, что правильный уход позволяет сохранять блеск между посещениями салона. Регулярное использование глянцевых средств поможет подчеркнуть глубину цвета и здоровье волос. "Это как наслоение тонов, чтобы цвет двигался и отражал свет", – добавляет она. Такой подход гарантирует, что волосы будут выглядеть так же эффектно, как в первые дни после окрашивания.

Тренд на блестящее какао идеально вписывается в осеннюю эстетику, где царят теплые и насыщенные оттенки. Этот цвет не только подчеркивает индивидуальность, но и добавляет образу утонченности и шарма. Независимо от того, хотите ли вы обновить свой стиль или просто хотите попробовать что-то новое, глянцевое какао станет идеальным выбором этой осенью.

