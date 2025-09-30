Лунный календарь стрижек на октябрь: когда лучше менять стиль

Уход за волосами — это не только косметические средства или поход к стилисту, но и правильный выбор времени. Уже много веков люди замечают, что фазы Луны сказываются на росте, густоте и здоровье волос.

В октябре 2025 года специалисты подготовили календарь благоприятных и неблагоприятных дней для стрижек и процедур:

Растущая Луна стимулирует быстрый рост волос и помогает сделать их гуще.

На убывающей Луне рост замедляется, но форма прически сохраняется дольше.

Полнолуние считается периодом энергетического укрепления — стрижка придает волосам силы и блеска.

Зато новолуние не советуют выбирать для изменений, ведь оно может ослабить волосы.

Календарь стрижек на октябрь 2025 года

Благоприятные дни. Лучше всего подстригать кончики или делать процедуры стоит 2–3 октября, когда Луна растет в Стрельце. 6–7 октября в Козероге волосы станут плотнее и крепче. 11 октября в Овне идеально подходит для радикальной смены имиджа. 14 октября, в Полнолуние в Тельце, — оптимальное время для восстановления и энергетического очищения. Также удачными являются 18–19 октября (рак — для масок и окрашивания), 23–24 октября (дева — для блеска) и 29 октября (скорпион — для экспериментов).

Нейтральные дни. 4–5 октября в Козероге результат будет стабильным, но без особого эффекта. 20–21 октября во Льве подойдут для тех, кто хочет сохранить текущую прическу.

Неблагоприятные дни. 1 октября, в Новолуние в Весах, волосы могут стать ломкими. 8–9 октября в Водолее стрижка может дать неожиданный результат. 25–26 октября в Весах велик риск недовольства, а 30–31 октября, в Новолуние в Стрельце, дни считаются энергетически слабыми для ухода.

Когда красить волосы в октябре

Окрашивание волос лучше всего делать на Растущей Луне — цвет получится насыщенным и дольше будет держаться. Питательные маски более эффективны во время убывающей Луны, ведь тогда волосы лучше усваивают питательные вещества. Если же планируете кардинальные изменения, самыми мощными днями будут 11 и 14 октября.

Лунный календарь помогает не только правильно выбрать день для стрижки или окрашивания, но и настроиться на гармонию с природой. В октябре 2025 года будет немало благоприятных дат, когда уход за волосами принесет максимальный результат. Удачное время поможет превратить волосы в главное украшение вашего образа.

