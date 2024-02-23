Только не туалетной бумагой: как смыть макияж, если закончились ватные диски

Если вы делаете макияж регулярно, то точно хотя бы пару раз оказывались в ситуации, когда нужно его смыть, а под рукой нет ватных дисков. Некоторые пытаются спасти ситуацию с помощью туалетной бумаги, но эксперты говорят, что это плохая идея, и предлагают воспользоваться другим методом.

О нем рассказала дерматологиня Шерин Идрисс, которая делится своими советами в TikTok на аудиторию более чем в 700 тысяч подписчиков. По ее словам, туалетная бумага не подходит для очищения лица, а смыть даже стойкий макияж можно, не прибегая к использованию мыла, которое сушит кожу.

Чтобы справиться даже со стойкими косметическими средствами, врач посоветовал добавить к своему обычному средству для умывания несколько капель мицеллярной воды. Оба продукта нужно хорошо перемешать в ладони, а затем нанести пальцами на сухую кожу лица.

Идрис показала, как смывает таким образом отметки на коже, сделанные водостойкой подводкой для глаз. Она круговыми массирующими движениями растирала смесь и следы легко исчезали с ее лица.

"У этой женщины всегда лучшие лайфхаки", – написали ей на этот совет подписчики. А также поделились, что такой подход срабатывает даже с чувствительной кожей, плохо реагирующей на любое механическое воздействие.

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