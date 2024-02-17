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Идеальный нюд: как правильно сделать незаметный макияж, чтобы его невозможно было разглядеть

Катерина Малай
Lady Oboz
2 минуты
687
Идеальный нюд: как правильно сделать незаметный макияж, чтобы его невозможно было разглядеть

Нюдовый макияж – это искусство подчеркнуть естественную красоту, не делая ярких акцентов. Такой легкий мейк способен придать лицу свежий и сияющий вид, в то же время оставаясь практически незаметным.

Делать его следует утром или днем, ведь именно под солнечным светом кожа не требует дополнительных цветов, темных оттенков на глазах и яркого контуринга. OBOZ.UA решил рассказать, как сделать совершенный макияж, который почти невозможно будет разглядеть на коже.

Правильный тон

Тон лица следует выровнять увлажняющим кремом с SPF и легкой тональной основой или ВВ-кремом. Мелкие недостатки нужно замаскировать перед этим кремовым консилером, нанося его точечно на проблемные зоны. Увлажнение позволит коже сиять, а легкий тон не придаст эффекта "маски" и не забьет поры.

Идеальный нюд: как правильно сделать незаметный макияж, чтобы его невозможно было разглядеть

Естественные брови

Брови следует сначала зачесать гелем, чтобы они были аккуратными, после чего заполнить пустоты карандашом или тенями, подобрав цвет, максимально близкий к натуральному. Слишком темные цвета и четкие линии сразу выдадут слой макияжа на лице, поэтому кончик и начало брови следует сделать незаметными.

Идеальный нюд: как правильно сделать незаметный макияж, чтобы его невозможно было разглядеть

Светлые тени

Если без макияжа глаз не обойтись, нужно выбирать из палетки естественных оттенков: бежевых, молочных, коричневых. Линию ресниц следует подчеркнуть темным карандашом, делая тонкие штрихи. Это придаст объем ресницам, которые тоже стоит расчесать и добавить сверху один слой туши.

Свежесть на щеках

Чтобы подчеркнуть естественный румянец, можно нанести кремовый продукт на щеки, но важно сделать линию разграничения с тоном очень нечеткой.

Незаметные губы

Нюдовая помада или блеск подчеркнут натуральный цвет губ, тогда как темные карандаши лишь испортят эффект "макияжа без макияжа". Можно использовать бальзам для губ с легким оттенком, но важно избегать четких контуров.

Идеальный нюд: как правильно сделать незаметный макияж, чтобы его невозможно было разглядеть

Что не стоит делать

Четкий и темный контуринг носа и скул, шиммерные тени и хайлайтер с блестками, черная тушь для блондинок и шатенок, сухая кожа – это все распространенные ошибки в нюдовом макияже.

Необходимо помнить, что косметические продукты должны быть лишь немного плотнее и ярче тех оттенков, которые уже есть на лице. Если тональное средство будет желтить кожу, а цвет ресниц будет отличаться от бровей, это лишь придаст образу неаккуратности.

Идеальный нюд: как правильно сделать незаметный макияж, чтобы его невозможно было разглядеть

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