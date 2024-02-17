Идеальный нюд: как правильно сделать незаметный макияж, чтобы его невозможно было разглядеть

Нюдовый макияж – это искусство подчеркнуть естественную красоту, не делая ярких акцентов. Такой легкий мейк способен придать лицу свежий и сияющий вид, в то же время оставаясь практически незаметным.

Делать его следует утром или днем, ведь именно под солнечным светом кожа не требует дополнительных цветов, темных оттенков на глазах и яркого контуринга. OBOZ.UA решил рассказать, как сделать совершенный макияж, который почти невозможно будет разглядеть на коже.

Правильный тон

Тон лица следует выровнять увлажняющим кремом с SPF и легкой тональной основой или ВВ-кремом. Мелкие недостатки нужно замаскировать перед этим кремовым консилером, нанося его точечно на проблемные зоны. Увлажнение позволит коже сиять, а легкий тон не придаст эффекта "маски" и не забьет поры.

Естественные брови

Брови следует сначала зачесать гелем, чтобы они были аккуратными, после чего заполнить пустоты карандашом или тенями, подобрав цвет, максимально близкий к натуральному. Слишком темные цвета и четкие линии сразу выдадут слой макияжа на лице, поэтому кончик и начало брови следует сделать незаметными.

Светлые тени

Если без макияжа глаз не обойтись, нужно выбирать из палетки естественных оттенков: бежевых, молочных, коричневых. Линию ресниц следует подчеркнуть темным карандашом, делая тонкие штрихи. Это придаст объем ресницам, которые тоже стоит расчесать и добавить сверху один слой туши.

Свежесть на щеках

Чтобы подчеркнуть естественный румянец, можно нанести кремовый продукт на щеки, но важно сделать линию разграничения с тоном очень нечеткой.

Незаметные губы

Нюдовая помада или блеск подчеркнут натуральный цвет губ, тогда как темные карандаши лишь испортят эффект "макияжа без макияжа". Можно использовать бальзам для губ с легким оттенком, но важно избегать четких контуров.

Что не стоит делать

Четкий и темный контуринг носа и скул, шиммерные тени и хайлайтер с блестками, черная тушь для блондинок и шатенок, сухая кожа – это все распространенные ошибки в нюдовом макияже.

Необходимо помнить, что косметические продукты должны быть лишь немного плотнее и ярче тех оттенков, которые уже есть на лице. Если тональное средство будет желтить кожу, а цвет ресниц будет отличаться от бровей, это лишь придаст образу неаккуратности.

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