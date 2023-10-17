Тепло и уютно: 5 модных образов с пуховиком, которые вам захочется повторить

Настало время спрятать тренчи и легкие куртки. Ветреная и холодная погода намекает: теперь стоит утепляться чем-нибудь другим. К примеру, укороченными пуховиками. Их часто носят с синими джинсами и спортивными костюмами. Если же такие комбинации вам надоели, предлагаем попробовать новые.

Рассказываем в материале OBOZ.UA, как носить пуховики осенью 2023, чтобы выглядеть эффектно и модно. Вы влюбитесь в эти идеи!

1. С белыми джинсами

С белым денимом можно сочетать верхнюю одежду как в классической черной или бежевой палитре, так и в насыщенных цветах. Не менее интересно выглядят ансамбли с принтованной курткой. Отметим и очевидное – желательно этот вариант использовать в недождливую погоду, либо вместе с высокими резиновыми или кожаными сапогами.

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2. С кожаными брюками

Срифмуйте белый, черный или коричневый пуховик и черные или шоколадные кожаные брюки – и получите эффектный образ. Вам понравится комбинирование разных фактур. Низ желательно выбирать широкого, прямого кроя или клеш, а вот от skinny лучше отказаться (они упрощают и "удешевляют" лук).

3. С брюками прямого кроя или клеш

Здесь рекомендуем сочетать контрастные цвета без принтов: черный с белым или молочным. Особенно нестандартно смотрятся пуховики с классическими брюками с разрезом: сложится впечатление, будто вам подобрали образ кутюрье или профессиональные стилисты.

4. С миди- или макси-платьем

С пуховиком можно создать и женственные луки. Эта верхняя одежда прекрасно вписывается в образы с трикотажными платьями и изделиями в бельевом стиле (платьями-комбинациями). Советуем выбирать модели длины миди и макси, а пуховики – объемные. Завершите свой аутфит осенней обувью на стойких каблуках: ботфортами, челси или ботильонами.

5. С леггинсами

Леггинсы органично вписываются в образы с пуховиками – они балансируют силуэт. Добавьте в образ высокие носки и кроссовки или заправьте низ в высокие ботинки на плоской подошве. В таком наряде вам будет комфортно прогуливаться или путешествовать. Отметим, что этот вариант уместен для девушек среднего и высокого роста. Если у вас рост меньше 160 см, то советуем рассмотреть идеи с 1 по 4 пункты. Иначе вы будете выглядеть ниже, чем на самом деле.

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