Стильные и хорошо согревают: топ-5 самых модных пуховиков на зиму 2025–2026

В этом году в Украину пришла настоящая зима с морозами и снегопадами, поэтому многим нужно обновить гардероб, ведь украинцы начали забывать, как это – чрезвычайно низкие температуры.

В сезоне зима 2025-2026 главными трендами станут объемные oversize-пуховики, длинные модели-пальто, функциональные лыжные куртки и уютные пуховики-одеяла. Актуальные цвета включают коричневую палитру, металлизированные оттенки и деним-фактуры. Модные сочетания предусматривают микс текстур: короткие модели с высокими сапогами, а длинные – с широкими брюками, пишет OBOZ.UA.

Какие пуховики являются модными в этом сезоне

Oversize-пуховики. Остаются на пике, создавая эффект легкости и максимального тепла.

Длинные пуховики-пальто. Модели ниже колена – идеальная защита от холода, хорошо сочетается с высокими сапогами.

Короткие пуховики. Прекрасно подходят к джинсам и юбкам миди, обеспечивая свободу движений.

Пуховик-одеяло. Мягкие, объемные модели с большими капюшонами, дарящие уют.

Лыжные куртки. Технические, утепленные модели с поясом на талии, функциональными карманами и капюшонами, которые интегрируются в городской стиль.

Как носить пуховик в сезоне 2025–2026

Самое свежее сочетание, как пишут медиа в сфере моды, это – не джинсы и UGG, а микс фактур и контрастов. Короткие пуховики хорошо сочетаются с высокими кожаными сапогами и мини или с трикотажными платьями, создавая мягкую вертикаль, которая уравновешивает объем верха.

Удлиненные модели – идеальная пара к широким шерстяным брюкам и спокойным трикотажным тотал-лукам: образ получается продуманным, без лишнего шума.

Украинские бренды предлагают широкий выбор архитектурных силуэтов, сочетающих практичность и трендовый вид.

