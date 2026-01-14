Как правильно стирать пуховик в машине-автомат, чтобы был как новый и не потерял форму

Пуховик – это незаменимая вещь в нашем зимнем гардеробе. Когда температура опускается ниже нуля, именно он станет лучшим спасением во время прогулок на улице.

Но часто мы сталкиваемся с проблемой, как лучше постирать его, чтобы он не потерял вид, а также чтобы пух в нем не сбился. Эксперты советуют обратить внимание на несколько деталей, пишет OBOZ.UA.

Общие советы

Чтобы правильно стирать пуховик в стиральной машине, используйте деликатный режим при температуре до 30°C, жидкое средство для стирки, обязательно добавьте теннисные мячики в барабан, чтобы предотвратить сбивание пуха, и выключите отжим или установите минимальные обороты, с дополнительным полосканием, чтобы избежать разводов.

Как подготовить пуховик к стирке

Сначала проверьте этикетку на наличие инструкций от производителя. Далее застегните все молнии, пуговицы, кнопки и выверните куртку наизнанку, чтобы защитить внешний вид, проверьте карманы и достаньте все предметы.

Главный секрет – положите в барабан 2-3 теннисных мячика (специальные для стирки) или чистое полотенце, чтобы разбить комки пуха во время стирки.

Как правильно стирать пуховик

Режим:деликатный, ручной, шерсть, шелк, или специальный режим для верхней одежды (если есть).

Температура: не выше 30-40°C (лучше всего 30°C).

Средство: жидкий гель или капсулы для пуха/спортивных вещей. Избегайте порошков, так как они могут оставить пятна.

Отжим: выключите или минимальные обороты (400-600 об/мин), чтобы не повредить наполнитель.

Полоскание: дополнительное полоскание для лучшего вымывания средства.

Как сушить пуховик после стирки

После стирки хорошо встряхните его, сушите в расправленном виде на горизонтальной поверхности или на вешалке.

Периодически разрыхляйте пух вручную, чтобы он равномерно распределился.

