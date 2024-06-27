Стильно и элегантно. 7 купальников, которые будут в тренде этим летом

Когда лето в самом разгаре, уже точно пора открывать пляжный сезон. Так что стоит обратить внимание на трендовые фасоны купальников, чтобы собирать взгляды у бассейна.

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В этом году можно было заметить тенденцию элегантности и минимализма, но это не означает, что яркие цвета стали антитрендом. Об этом сообщает Who What Wear.

Сочный красный

Хотя обычный черный купальник будет всегда служить вам хорошо, еще один не менее стильный и вневременной вариант, в который стоит инвестировать – красный сплошной купальник. Образ будет напоминать Сен-Тропе 50-х годов, являющийся воплощением элегантности.

Золото в клеточку

Следуя идее 50-х годов, еще один тренд купальников – в клеточку. Стиль французских кинозвезд и современных парижан в отпуске демонстрирует, что нет никаких сомнений в элегантности этого пляжного лука.

Вырезы

Многие элегантные модные тенденции сосредоточены на декольте. Что касается купальников, обратите внимание на топы-халтеры, придающие гламурную атмосферу даже самым простым образам.

Текстурированные ткани

Один из самых простых способов придать вашему купальнику элегантность – это искать материалы с текстурой. Учитывая бюджет, они имеют более премиальный вид, чем сверхгладкие и часто непрочные ткани, которые выбирают многие бренды.

Черно-белое

Одним из классических, но самых актуальных трендов сезона для плавания являются черные купальники с белыми акцентами или украшением. Такой образ напоминает коллекции Chanel Resort 90-х.

Структурированные рюши

Рюши могут придать элегантности, но только если вы выберете оборки со структурой. Любая тонкая вещь будет выглядеть хрупкой, когда вы зайдете в воду, поэтому, если вы хотите быть изящными после погружения, ищите рюши из более толстых материалов.

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