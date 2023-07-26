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Станете на 10 кг стройнее! Три хитрости в выборе одежды, которые позволят скрыть живот и бока. Фото

Катерина Малай
Lady Oboz
2 минуты
144
Станете на 10 кг стройнее! Три хитрости в выборе одежды, которые позволят скрыть живот и бока. Фото

Комплексы часто мешают модницам подобрать одежду, которая им подходит и нравится. Из-за надуманных "недостатков" фигуры женщины чувствуют себя неуверенными, а помочь им может удачно подобранная одежда.

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Зная три секрета, как зрительно сбросить несколько килограммов, можно забыть о закомплексованности. О лайфхаках коррекции фигуры с помощью наряда рассказали редакторы сайта Кobieta (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Правильный размер

Облегающие брюки, приталенная футболка и короткие платья не подчеркивают фигуру, а акцентируют внимание на больших объемах. Чтобы силуэт выглядел стройным, не следует пережимать талию ремнями или резинками.

Чтобы скрыть живот и сделать талию более узкой, стоит не стесняться своих размеров. На женщинах с пышными формами вещи по размеру будут смотреться элегантно и стильно, в то время как заветный S будет неудобным и нелепым.

Станете на 10 кг стройнее! Три хитрости в выборе одежды, которые позволят скрыть живот и бока. Фото

Высокая талия

Главный помощник модниц с комплексами из-за талии – одежда на высокой посадке. Он втягивает живот и очерчивает плавные линии. Брюки, юбки и шорты с высокой талией не только остаются в моде в 2023 году, но и легко стилизуются, как с удлиненным, так и укороченным верхом.

Станете на 10 кг стройнее! Три хитрости в выборе одежды, которые позволят скрыть живот и бока. Фото

Правильные акценты

Чтобы визуально сделать силуэт более хрупким, нужно выбрать самые хрупкие места тела – предплечье, шею, плечи, икры – и оголить их. Если закрыть наиболее "проблемные" участки тела, но расставить правильные акценты, вся фигура обретет новые контуры.

Станете на 10 кг стройнее! Три хитрости в выборе одежды, которые позволят скрыть живот и бока. Фото

Ранее OBOZREVATEL писал, что одним из главных "законов" моды является правильное сочетание одежды. Умение комбинировать вещи поможет избежать непропорциональных силуэтов и провальных образов.

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