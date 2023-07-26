Станете на 10 кг стройнее! Три хитрости в выборе одежды, которые позволят скрыть живот и бока. Фото

Комплексы часто мешают модницам подобрать одежду, которая им подходит и нравится. Из-за надуманных "недостатков" фигуры женщины чувствуют себя неуверенными, а помочь им может удачно подобранная одежда.

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Зная три секрета, как зрительно сбросить несколько килограммов, можно забыть о закомплексованности. О лайфхаках коррекции фигуры с помощью наряда рассказали редакторы сайта Кobieta (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Правильный размер

Облегающие брюки, приталенная футболка и короткие платья не подчеркивают фигуру, а акцентируют внимание на больших объемах. Чтобы силуэт выглядел стройным, не следует пережимать талию ремнями или резинками.

Чтобы скрыть живот и сделать талию более узкой, стоит не стесняться своих размеров. На женщинах с пышными формами вещи по размеру будут смотреться элегантно и стильно, в то время как заветный S будет неудобным и нелепым.

Высокая талия

Главный помощник модниц с комплексами из-за талии – одежда на высокой посадке. Он втягивает живот и очерчивает плавные линии. Брюки, юбки и шорты с высокой талией не только остаются в моде в 2023 году, но и легко стилизуются, как с удлиненным, так и укороченным верхом.

Правильные акценты

Чтобы визуально сделать силуэт более хрупким, нужно выбрать самые хрупкие места тела – предплечье, шею, плечи, икры – и оголить их. Если закрыть наиболее "проблемные" участки тела, но расставить правильные акценты, вся фигура обретет новые контуры.

Ранее OBOZREVATEL писал, что одним из главных "законов" моды является правильное сочетание одежды. Умение комбинировать вещи поможет избежать непропорциональных силуэтов и провальных образов.

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