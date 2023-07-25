'Убивают' шарм! Пять ошибок в сочетании одежды, о которых вы могли не знать. Фото

Современная мода – это о комфорте и гармонии с сами собой. Если вы чувствуете себя уверенно в том или ином образе, то он автоматически становится удачным. Тем не менее, некоторые правила все же стоит знать и соблюдать, если хотите, чтобы ваш аутфит выглядел максимально выигрышно. Одним из главных "законов" моды является правильное сочетание одежды между собой. Умение комбинировать вещи поможет избежать непропорциональных силуэтов и провальных луков.

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Впрочем, многие девушки часто допускают ошибки, составляя свои образы. OBOZREVATEL укажет на ключевые, которые вы сможете обходить в будущем.

Жакет и юбка одним комплектом

Жакет и юбка из одного набора крайне редко смотрятся стильно в наше время. Такие сочетания, напоминающие больше униформу стюардесс или проводниц, чем стильный деловой образ, были модны лет 10 назад. Даем гарантию, что если вы замиксуете пиджак из комплекта с джинсами или брюками, а юбку с футболкой или рубашкой, получится куда интереснее.

Юбка мини и высокий каблук

Запомните одного негласное правило: чем выше подол юбки, тем ниже каблук. И нет, мы не говорим, что вам нужно спрятать красивые ноги, надеть рясу и уйти в монастырь. Просто чаще всего дуэт короткой юбки и чрезмерно высокого каблука выглядит вульгарно и неуместно. В сочетании с аккуратными босоножками, лодочками или же кроссовками и грубыми ботинками мини будет выглядеть куда эффектнее.

Одинаковые шапка и шарф

Казалось бы, вполне логично носить зимой шапку и шарф из одного комплекта – не нужно беспокоиться о том, сочетаются они между собой или нет. На самом деле такие наборы (добавьте для полной картинки к ним перчатки или варежки) выглядят абсолютно старомодно. Лучше выбирать шапку и шарф одной фактуры, но разного цвета и наоборот.

Укороченные брюки и туфли с ремешком

Многие модницы отдают предпочтение именно укороченным брюкам, поскольку открытая щиколотка в таких моделях делает силуэт более вытянутым и изящным. Что происходит, когда вы обуваете под них обувь с ремешком? Желаемого эффекта как не бывало – вместо этого нога визуально выглядит короче. Поэтому выбирайте классические лодочки, трендовые балетки и лофферы.

Скинни и узкие сапоги

Сапоги с узким голенищем давно занесены в список антитрендов. Поэтому носить их поверх джинс, даже если они очень легко застегиваются, точно не стоит. Более того, такой дуэт "режет" ногу, особенно если обувь и джинсы контрастируют по цвету, и лишает образ баланса, делая акцент на бедрах, что визуально их расширяет. Если коротко: одни минусы и никаких плюсов.

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