'Украинский' маникюр стал новым трендом в мире: за что его ценят и в чем особенность техники

Каждый сезон в мире приобретают популярность различные стили, дизайны и техники маникюра. В 2023 году очередь дошла и до "украинского" нейл-арта. С началом полномасштабной войны и эвакуацией женщин за границу украинская бюти-сфера стала популярнее за пределами страны.

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Украинки открывают свои салоны, предоставляют услуги и обучают коллег по всему миру. Особая техника, которая нам кажется привычной, за границей, как выяснилось, часто в новинку для красавиц. Модный журнал Elle рассказал, как "украинский маникюр" стал трендовым (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Особенности украинской техники

Украинки привыкли к комбинированному маникюру, который может быть выполнен мастерицей в любой ценовой категории. Однако для иностранцев такой тщательный подход к чистке и покрытию нетипичен.

"Процесс подготовки ногтей – это то, что отличает украинский маникюр. Салоны, созданные украинскими женщинами, прославились на Западе своей совершенной техникой и невиданной точностью", – объяснили редакторы Elle.

Не новость, что маникюр, выполненный украинками, выглядит очень аккуратно и долго держится. Секрет в высоких стандартах, которые ставят перед собой мастера из Украины.

Чтобы маникюр выглядел совершенно, мастера ногтевого сервиса используют комбинированную тенику – сочетание различных видов коррекции, которым подвергается ноготь, кутикула, боковые стороны ногтя и кожа вокруг ногтевой пластины. В куче такое тщательное внимание к каждой детали позволяет добиться невероятного результата.

За что ценят "украинский маникюр"

Это может удивить, но многие клиентки за границей привыкли обновлять маникюр уже через несколько недель, ведь он отрастает и портится. Благодаря устойчивости и минималистичному дизайну, работы украинских мастеров красиво выглядят и через месяц при условии осторожного ношения.

Иностранцы ценят такой подход, ведь он экономит им деньги и время. Кроме этого, украинцы часто делают дизайны, содержащие маленькие рисунки, крошечные детали и тонкие линии. Они умеют работать с задачами разной сложности, поэтому клиенты могут положиться на их твердую руку.

Хештег #ukrainiannails в TikTok уже набрал 70 миллионов просмотров.

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