Сколько солнцезащитного крема нужно наносить на кожу: объяснение от дерматолога

Солнечное излучение является одним из основных факторов старения кожи, а также развития рака. Поэтому солнцезащитный крем должен быть неотъемлемым этапом в уходе за лицом каждого человека.

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Однако возникает вопрос, сколько именно SPF нужно использовать. На него ответила сертифицированная дерматолог из Нью-Йорка доктор Уитни Боу.

Большинство людей уже прекрасно понимают, что солнцезащитный крем нужно использовать не только на отдыхе, а всякий раз, как вы выходите на улицу. Однако не все осознают, что для того, чтобы он был эффективным, нужно соблюдать несколько правил.

Во-первых, нужно регулярно, раз в 2 часа, обновлять слой солнцезащитного крема. Также это следует делать после потоотделения, пребывания в воде или вытирания полотенцем.

Во-вторых, его нужно наносить не только на лицо, нои на шею, уши, ноги и т.д. То есть на все открытые участки тела. Доктор Карен Кэмпбелл отметила, что некоторые из самых агрессивных видов рака кожи часто возникают на висках, ушах и губах, потому что это части тела, которые чаще находятся на солнце, а также потому, что на них забывают наносить солнцезащиту.

В третьих, нужно использовать достаточное количество крема, ведь если нанести всего несколько капель, то эффекта от него будет мало.

Сколько солнцезащитного крема нужно наносить на кожу

В сети уже давно распространяется так называемое правило двух пальцев. Согласно ему, нужно сначала нанести две полосы крема на указательный и средний пальцы, а затем распределить его по всему лицу, шее и ушам.

Боу не опровергает этот метод нанесения, а наоборот подтверждает, что он достаточно универсальный. Однако сама она использует два пальца только для лица, затем на уши и шею наносит дополнительную порцию SPF 50.

Также врач отметила, что минеральные солнцезащитные кремы нужно тщательно втирать в кожу, чтобы на ней не оставался белый оттенок. Тогда средство будет достаточно эффективным.

Ранее OBOZ.UА рассказывал о том, можно ли наносить солнцезащитный крем после увлажняющего.

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