Шесть оттенков маникюра, которые станут украшением осени: выберите цвет для себя

Осенью мы все больше добавляем в наши образы темные и насыщенные цвета – это неписаный закон моды. Причем касается он не только одежды, но и маникюра.

Так этой осенью в моде будут именно темные, даже самые темные оттенки цветов лака для ногтей, пишет издание Who What Wear. Кому-то они могут показаться мрачными, но на самом деле несут в себе изысканную элегантность, утверждают мастера нейл-дизайна. Вот что они советуют попробовать осенью 2025 года.

Винно-красный

Сочные винные оттенки, такие как каберне и мерло, стали невероятно популярны осенью прошлого года. Этот тренд переходит и в новый сезон, ведь цвет бордо во всех его вариациях не только не выходит из моды, но и набирает все большую популярность. Винный цвет насыщенный, сложный и очень изысканный.

Ржавчина и терракота

Все оттенки оранжево-коричневого – от брутальной ржавчины до теплой терракоты – являются идеальным выбором в осенние дни. Они не только воссоздают настроение природы, но и хорошо сочетаются с уютными осенними вещами – пушистыми свитерами, теплыми шалями, элегантными пальто. Металлические, бархатные и мерцающие оттенки ржаво-оранжевого добавят сдержанного гламура.

Темно-коричневый

Чем темнее оттенок коричневого вы выберете, тем моднее будете выглядеть. Но старайтесь выбирать лак именно с теплым подтоном – он создаст более дорогой образ. И не забудьте нанести сверху сияющее верхнее покрытие для ультраглянцевого эффекта.

Молочные белый и розовый

Для тех, кто предпочитает более минималистичный маникюр, молочный оттенок ногтей по-прежнему в моде – его популярность не зависит от сезона. Однако стоит немножко отойти от ультраглянцевого или желейного финиша мыльных ногтей. Выбирайте самый легкий полупрозрачный цвет и наносите его в один слой для мягкого эффекта.

Цвет ночного неба

Как и коричневый, синий этой осенью лучше выбирать как можно более темный. Ориентир – цвет ночного неба. Такие оттенки всегда выглядят дорого. Темно-синий также отличный вариант для тех, кто не привык носить более темные оттенки на ногтях. Он дает больше объема, чем классический черный, но сохраняет при этом драматизм.

Дымчато-сливовый

В конце концов, популярный в прошлом году сливовый маникюр вернется и осенью 2025 года. Однако в этом году он не такой яркий и смелый, а имеет более приглушенный дымчатый подтон. Оттенки, которые стирают границы между фиолетовыми и холодными коричневыми оттенками, предлагают свежий взгляд на этот тренд.

