Горошек вернулся: как сделать трендовый маникюр осени

Узор в горошек этим летом можно было встретить буквально везде — от обуви до легких платьев. Теперь он завоевывает новую сферу — маникюр, и стилисты прогнозируют, что эта тенденция станет одной из самых популярных в сезоне.

Ногти с пятнышками сочетают в себе игривость и стиль, поэтому они отлично подходят для перехода от летних образов к более сдержанным осенним. По словам экспертов, секрет их привлекательности в простоте исполнения и безграничных вариациях дизайна.

Можно выбрать как классический черно-белый стиль, так и цветовой эксперимент, который подчеркнет индивидуальность. А главное — такой маникюр легко создать даже дома.

Универсальный дизайн для любого стиля

"Ногти в горошек добавляют маникюру веселой изюминки, которая отлично переходит из лета в осень", — отмечает маникюрша и глобальный амбассадор OPI Натали Минерва. По ее мнению, белый горошек на нюдовой или светлой основе выглядит особенно изящно и одновременно непринужденно. Дизайн можно адаптировать под любой стиль — от минималистичного до смелого и яркого.

Ногти в горошек примеры

Ногти с пятнышками позволяют экспериментировать с цветами и формами: от крупных контрастных кружочков до миниатюрных неоновых акцентов. Среди трендовых вариаций этой осени — нюдовый горошек, сочетание красного и белого, эффект "лимонной капли", неон, а также французский маникюр в горошек. Популярностью пользуются и комбинированные стили, например, омбре или инвертированные цвета.

Советы от эксперта

Минерва советует не бояться цветовых решений и даже дополнять дизайн хромом для дополнительного объема и сияния. Для создания узора совсем не обязательно идти в салон — нужен только инструмент для точек или даже обычная заколка или зубочистка. Главное — завершить дизайн качественным топом, чтобы покрытие оставалось целостным и дольше сохраняло свежий вид.

