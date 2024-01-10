Секреты стиля легендарной Коко Шанель, актуальные сегодня

Французский модельер и основательница модного дома Chanel Коко Шанель умерла ровно 53 года назад 10 января, а те революционные изменения, которые она в свое время внедрила, влияют на сегодняшнюю моду и будут актуальны еще очень долго. Некоторые изобретения иконы стиля прошлого века не просто остаются актуальными, а можно смело назвать существующей вне времени классикой.

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Многие дизайнеры вдохновляются ее одеждой, ведь идеи большинства черных платьев-футляров, сумочек через плечо и женских костюмов принадлежат непревзойденной Коко Шанель. OBOZ.UA решил напомнить, какими достояниями француженки мир пользуется до сих пор.

Брюки и "маленькое черное платье"

Во времена, когда развивалась карьера всемирно известной модельерши, женщины относились к одежде довольно консервативно и сдержанно. Коко Шанель изменила правила игры, популяризировав брючные штаны среди красавиц и создав легендарное "маленькое черное платье".

Сейчас каждая женщина знает, что коктейльное платье черного цвета – это всегда удачный вариант. Подобрав правильный фасон, учитывая особенности фигуры и дресс-код, можно создать незабываемый образ, который украсит любую женщину.

Сумка 2.55

Прошло уже почти столетие с того времени, когда женщины начали носить небольшие стеганные сумки с лаконичными цепочками, которые опрокидывали через плечо, но эта модель до сих пор считается базовой. Оригинальная сумка Шанель – визитная карточка бренда, которую массово подделывают.

Духи

Поговаривают, что легендарные духи "Chanel №5" – это буквально дух Коко Шанель, который она оставила миру, отойдя в засветы. Модницы чувствуют близость с легендарной фигурой, пользуясь запахом, когда-то нравившимся именно ей. Считается, что "Chanel №5" подходит успешным, уверенным в себе и целеустремленным дамам, которой была сама Коко.

Жемчуг

До того, как дизайнер не ворвалась в модную индустрию, леди предпочитали незаметные аксессуары, или вообще обходились без них. Однако Коко Шанель считала, что полноценного образа без уместных украшений быть не может. Тогда она показала, как носить длинные бусы из жемчуга, а сегодня каждый стилист учит: любой наряд может стать еще лучше, если добавить правильные аксессуары.

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