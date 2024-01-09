Кейт Миддлтон – 42: какую тайну принцесса скрывала со школьных лет и в чем секрет семейных фото герцогов Уэльских

Жена британского кронпринца Уильяма – Кейт Миддлтон – 9 января этого года отмечает свое 42-летие. Герцогиня стала неотъемлемой частью королевской семьи и любимицей британских подданных. Ее история любви с принцем ложилась в основу книг, но и сама по себе Кэтрин – интересная личность.

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Мать троих детей герцога, как выяснилось всего несколько лет назад, точно знала, что Уильям – ее судьба. OBOZ.UA расскажет несколько интересных фактов об имениннице.

Во время учебы в школе-пансионе у Кейт Миддлтон был плакат с фото Вильяма, который висел в ее комнате. Школьные подруги принцессы рассказали биографам книги "Уильям и Кэтрин: их история", что она грезила принцем.

"Когда мы сидели с подружками и обсуждали ребят, которые нам по душе, Кейт всегда утверждала, что ей никто не интересен и никто не сравнится с Уильямом", – говорится в комментарии.

К тому времени будущие влюбленные еще не были знакомы. Это изменилось уже через несколько лет во время обучения будущей принцессы в Сент-Эндрюсском университете.

И хотя история пары выглядит романтично, сама принцесса не рассказывала подданным о том, что мечтала стать женой герцога еще во время учебы в школе.

Другой факт, известный небольшому кругу поклонников герцогини, – это ее пристрастие к фотографированию. После учебы в университете Кейт Миддлтон планировала профессионально освоить эту профессию, но королевские обязанности заставили ее пересмотреть план жизни.

Однако увлечение никуда не исчезло. Сейчас в объективе камеры будущей королевы обычно находятся ее дети и родные, а кадры Кейт Кенсингтонский дворец часто используют как официальные.

Ранее OBOZ.UA писал о лучших образах Кейт Миддлтон в 2023 году. Жена принца Уэльского ежегодно посещает десятки формальных, королевских, благотворительных и светских мероприятий.

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