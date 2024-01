Саша Бо надела прозрачное боди за 50 тыс. грн от украинского дизайнера, работающего с Бейонсе, Дженнифер Лопес и другими звездами

Популярная украинская блогер Саша Бо, за которой в Instagram следит более 1,8 млн подписчиков, похвасталась результатами своей недавней фотосессии. Перед объективом фотографа инфлюэнсерша позировала, в частности, в боди от всемирно известного украинского бренда FROLOV, основателем и владельцем которого является дизайнер Иван Фролов.

Видео дня

Стоимость полупрозрачного элемента гардероба, изготавливаемого индивидуально на заказ – 49 980 гривен. Такая сумма указана на официальном сайте бренда. Снимками в боди за почти 50 тысяч блогер-миллионница поделилась на личной странице в Instagram.

Боди изготовлено из черной невесомой ткани-сетки. Особенность изделия – два серебряных сердца, которые вышивают вручную. Они не только служат узнаваемым эксклюзивным элементом, но и прикрывают грудь.

Купить такое боди из уже имеющихся в наличии невозможно. Каждое из них создается под заказ с возможностью индивидуального пошива под параметры клиента. На сайте подчеркивают, что это ручная работа.

Саша Бо объединила дизайнерское полупрозрачное боди с трендовыми брюками-палаццо черного цвета, которые за счет высокой посадки удачно подчеркнули талию знаменитости. На ноги она надела черные туфли известного бренда MACH & MACH, стоимость которых – около тысячи долларов (приблизительно 38 тысяч гривен).

Стоит отметить, что бренд FROLOV популярен и узнаваем во всем мире. В частности, благодаря звездным клиентам дизайнера. В его нарядах регулярно выступает культовая Бейонсе.

Также в платье от Фролова не так давно появилась в своем новом клипе Дженнифер Лопес.

Кроме того, наряды с вырезами-сердцами встречаются в клипе знаменитого Сэма Смита.

Также бренд FROLOV часто носят музыканты из группы Måneskin, Рита Ора, Дуа Липа, Милла Йовович и другие. Среди украинских звезд-ценителей бренда можно встретить Джамалу, Тину Кароль, Монатика и даже Елену Зеленскую. Кроме того, в прошлом году именно Иван Фролов разрабатывал костюмы для группы Tvorchi на Евровидение.

Ранее OBOZ.UA писал, что Фролов разработал костюмы для клипа британского певца и лауреата "Грэмми" Сэма Смита на песню I'm Not Here To Make Friends. Более того, автором видеоработы стала клипмейкер из Одессы Таня Муиньо. Все подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!