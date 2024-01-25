Самый модный маникюр февраля: 10 изысканных дизайнов на длинные ногти.

Вероятно, каждая сталкивалась со сложным выбором дизайна маникюра, в конце концов выбирая что-то классическое или однотонное. В феврале популярными будут анималистические принты, необычный френч и яркие абстрактные узоры.

Видео дня

Подборка от Byrdie поможет вам вдохновиться на следующий визит в нейл-салон. Для того чтобы облегчить себе выбор, обратите внимание на трендовые варианты мани для длинных ногтей.

Линейный нейл-арт

Одним из стилей нейл-арта, который всегда остается в тренде, является простой линейный дизайн с нейтральным основным цветом, визуально удлиняющий ногти. Добавьте в маникюр дополнительный глянец в качестве верхнего покрытия.

Французский маникюр, инкрустированный жемчугом

Элегантный взгляд на классический французский маникюр: жемчуг придает этому ансамблю неожиданный оттенок, веселый и утонченный. Сочетание белого кончика с классическим нюдовым цветом привлекает внимание к длине ногтей.

Абстрактные узоры

Сложный абстрактный белый дизайн – идеальный нейл-арт для зауженных квадратных ногтей в форме балерина. Это вариант для тех, кому надоел классический френч.

Вдохновленный змеиной кожей

Не секрет, что в моде анималистический принт. Для того, чтобы сделать дизайн более обыденным попробуйте эффект "змеиной кожи" на нюдовой основе.

3D дизайн

В этом варианте рельефные красные завитки разместились на традиционном французском маникюре для неожиданного эффекта. Такой сложный нейл-арт хорошо подходит для длинных ногтей миндалевидной формы, поскольку длина обеспечивает достаточно места для дизайна.

Неоновая аура

Для создания яркого образа используйте неоновые оттенки оранжевого и розового. Несколько блестящих камней будут способствовать космическому эффекту.

Драгоценности и роскошь

Для уникального оттенка классического французского маникюра замените белый кончик черным, чтобы подчеркнуть форму ногтей. Ассортимент золотых шаров, крестиков и жемчужин смягчит черный лак, сохраняя полуготический образ.

Синий хромированный мани

Этот жаркий голубой образ совмещает популярный хромированный маникюр с матовым покрытием.

Матовый и абстрактный

Сочетайте матовые ногти с яркими белыми, золотистыми и коричневыми акцентными деталями для гарантированного нестандартного вида.

Ногти, вдохновленные искусством

Этот красочный, яркий дизайн с серебристыми хромированными акцентами был вдохновлен известным произведением искусства. Можно придумать собственный нейл-арт, напоминающий вам о любимом художнике.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что черепаховые ногти снова возвращаются в моду: 5 маникюрных дизайнов, которые понравятся всем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!