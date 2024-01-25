Самый модный маникюр февраля: 10 изысканных дизайнов на длинные ногти.
Вероятно, каждая сталкивалась со сложным выбором дизайна маникюра, в конце концов выбирая что-то классическое или однотонное. В феврале популярными будут анималистические принты, необычный френч и яркие абстрактные узоры.
Подборка от Byrdie поможет вам вдохновиться на следующий визит в нейл-салон. Для того чтобы облегчить себе выбор, обратите внимание на трендовые варианты мани для длинных ногтей.
Линейный нейл-арт
Одним из стилей нейл-арта, который всегда остается в тренде, является простой линейный дизайн с нейтральным основным цветом, визуально удлиняющий ногти. Добавьте в маникюр дополнительный глянец в качестве верхнего покрытия.
Французский маникюр, инкрустированный жемчугом
Элегантный взгляд на классический французский маникюр: жемчуг придает этому ансамблю неожиданный оттенок, веселый и утонченный. Сочетание белого кончика с классическим нюдовым цветом привлекает внимание к длине ногтей.
Абстрактные узоры
Сложный абстрактный белый дизайн – идеальный нейл-арт для зауженных квадратных ногтей в форме балерина. Это вариант для тех, кому надоел классический френч.
Вдохновленный змеиной кожей
Не секрет, что в моде анималистический принт. Для того, чтобы сделать дизайн более обыденным попробуйте эффект "змеиной кожи" на нюдовой основе.
3D дизайн
В этом варианте рельефные красные завитки разместились на традиционном французском маникюре для неожиданного эффекта. Такой сложный нейл-арт хорошо подходит для длинных ногтей миндалевидной формы, поскольку длина обеспечивает достаточно места для дизайна.
Неоновая аура
Для создания яркого образа используйте неоновые оттенки оранжевого и розового. Несколько блестящих камней будут способствовать космическому эффекту.
Драгоценности и роскошь
Для уникального оттенка классического французского маникюра замените белый кончик черным, чтобы подчеркнуть форму ногтей. Ассортимент золотых шаров, крестиков и жемчужин смягчит черный лак, сохраняя полуготический образ.
Синий хромированный мани
Этот жаркий голубой образ совмещает популярный хромированный маникюр с матовым покрытием.
Матовый и абстрактный
Сочетайте матовые ногти с яркими белыми, золотистыми и коричневыми акцентными деталями для гарантированного нестандартного вида.
Ногти, вдохновленные искусством
Этот красочный, яркий дизайн с серебристыми хромированными акцентами был вдохновлен известным произведением искусства. Можно придумать собственный нейл-арт, напоминающий вам о любимом художнике.
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