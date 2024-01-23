Черепаховые ногти снова возвращаются в моду: 5 дизайнов маникюра, которые понравятся всем

Черепаховый маникюр, который был популярен в прошлом, снова возвращается в моду. Этот дизайн отлично подходит к ретро-стилю в одежде, набирающему обороты в последние годы.

Видео дня

Как пишет модный портал Who What Wear, некоторые нейл-мастера и звезды подхватили тренд еще осенью 2023 года. Среди них, например, модель Хейли Бибер.

Анималистический принт создается комбинацией нескольких цветов лака. Чаще всего используются коричневый, бежевый, золотой и черный цвета.

Ногти покрываются одним из этих оттенков, а затем создаются характерный пятнистый дизайн.

Такой маникюр дизайн достаточно универсален и подходит для любой одежды. Черепаховый принт можно носить как на каждый день, так и на особые события.

Модные эксперты подчеркнули, что темный маникюр будет красиво выглядеть на коротких ногтях с квадратной формой, но эксперименты приветствуются. Та же Хейли Бибер носит пятнистый дизайн на миндалевидных ногтях.

Не обязательно наносить черепаховый принт во всю длину. Вполне достаточно даже частичного покрытия.

Модницам посоветовали комбинировать темные лаки с яркими оттенками. Лучше всего будут смотреться красные и оранжевые пятна.

Ранее OBOZ.UA писал, что черный, блестящий, узорчатый и кислотный маникюр – быстротечные тренды, которые редко задерживаются в моде дольше сезона. Но есть дизайн, у которого нет срока актуальности. Читайте о нем в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!