newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Черепаховые ногти снова возвращаются в моду: 5 дизайнов маникюра, которые понравятся всем

Катерина Малай
Lady Oboz
2 минуты
231
Черепаховые ногти снова возвращаются в моду: 5 дизайнов маникюра, которые понравятся всем

Черепаховый маникюр, который был популярен в прошлом, снова возвращается в моду. Этот дизайн отлично подходит к ретро-стилю в одежде, набирающему обороты в последние годы.

Видео дня

Как пишет модный портал Who What Wear, некоторые нейл-мастера и звезды подхватили тренд еще осенью 2023 года. Среди них, например, модель Хейли Бибер.

Анималистический принт создается комбинацией нескольких цветов лака. Чаще всего используются коричневый, бежевый, золотой и черный цвета.

Ногти покрываются одним из этих оттенков, а затем создаются характерный пятнистый дизайн.

Черепаховые ногти снова возвращаются в моду: 5 дизайнов маникюра, которые понравятся всем

Такой маникюр дизайн достаточно универсален и подходит для любой одежды. Черепаховый принт можно носить как на каждый день, так и на особые события.

Черепаховые ногти снова возвращаются в моду: 5 дизайнов маникюра, которые понравятся всем

Модные эксперты подчеркнули, что темный маникюр будет красиво выглядеть на коротких ногтях с квадратной формой, но эксперименты приветствуются. Та же Хейли Бибер носит пятнистый дизайн на миндалевидных ногтях.

Черепаховые ногти снова возвращаются в моду: 5 дизайнов маникюра, которые понравятся всем

Не обязательно наносить черепаховый принт во всю длину. Вполне достаточно даже частичного покрытия.

Черепаховые ногти снова возвращаются в моду: 5 дизайнов маникюра, которые понравятся всем

Модницам посоветовали комбинировать темные лаки с яркими оттенками. Лучше всего будут смотреться красные и оранжевые пятна.

Черепаховые ногти снова возвращаются в моду: 5 дизайнов маникюра, которые понравятся всем

Ранее OBOZ.UA писал, что черный, блестящий, узорчатый и кислотный маникюр – быстротечные тренды, которые редко задерживаются в моде дольше сезона. Но есть дизайн, у которого нет срока актуальности. Читайте о нем в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!